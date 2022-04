As obras vencedoras nas diversas categorias, escolhidas por diferentes júris, foram anunciadas na cerimónia de encerramento da 53.ª edição deste festival anual que decorre na cidade suíça de Nyon até domingo.

O prémio do júri na competição ‘Burning Lights’ foi para “A Long Journey Home”, de Wenqian Zhang (China, 2022), também uma primeira longa-metragem.

Na competição nacional, o júri distinguiu a obra “Fuku Nashi”, de Julie Sando (Suíça, Japão, 2022).

O prémio de melhor média-metragem foi atribuído ao filme “Without”, de Luka Papic (Sérvia, 2022) e a curta-metragem uzbeque e alemã “Aralkum”, de Daniel Asadi Faezi e Mila Zhluktenko, recebeu o prémio do júri para a melhor obra nessa categoria.

Segundo a programação anunciada, cinco filmes de coprodução portuguesa estavam em competição - entre os quais “Via Norte”, a segunda longa-metragem de Paulo Carneiro, em coprodução com a Suíça e o Uruguai, e “África Vermelha”, do realizador russo Alexander Markov, com coprodução da produtora portuguesa Kintop -, mas nenhum deles foi distinguido nesta edição do certame.