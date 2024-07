O filho de Christopher Reeve vai fazer uma participação especial em "Superman", o novo filme sobre o super-herói dirigido por James Gunn.

Segundo a imprensa local de Cleveland, onde decorre atualmente a rodagem (via Deadline), Will Reeve, de 32 anos, interpretará um jornalista de TV, num caso de ficção a imitar a realidade, já que ele faz o mesmo na ABC News.

Falecido em 2004, Christopher Reeve foi o Super-Homem definitivo no cinema da icónica personagem a partir do momento em que entrou em "Superman" (1978), de Richard Donner. Regressou para as sequelas"Superman II – A Aventura Continua" (1980), "Superman III" (1983) e "Superman IV – Em Busca da Paz" (1987).

O filme realizado por James Gunn ("Guardiões da Galáxia") está em rodagem desde 29 de fevereiro e chega aos cinemas a 11 de julho de 2025.

Conhecido pelas antologias de Ryan Murphy "The Politician" e "Hollywood", a minissérie "We Own This City" e o muito elogiado filme de terror "Pearl", David Corenswet como Clark Kent/Super-Homem tem ao seu lado Rachel Brosnahan, da série "A Maravilhosa Sra. Maisel", como Lois Lane, a intrépida jornalista do Daily Planet.

Nicholas Hoult será o clássico vilão Lex Luthor, com a atriz e modelo portuguesa Sara Sampaio como a sua assistente e cúmplice Eve.

No elenco estão ainda confirmados Edi Gathegi (Mr. Terrific), Terence Rosemore (Otis), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Anthony Carrigan (Metamorpho), Isabela Merced (Hawkgirl), Nathan Fillion (Guy Gardner/Green Lantern), María Gabriela de Faría (Angela Spica/The Engineer) e Wendell Pierce (Perry White).