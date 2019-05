Will Smith decidiu fazer o papel do génio no filme "Aladdin" por sugestão do seu filho Jaden Smith.

A estrela de Hollywood confessou que teve muitos problemas para escolher entre tantos projetos oferecidos numa conferência de imprensa esta segunda-feira na Jordânia, onde "Aladdin" foi filmado.

O seu filho de 20 anos, também ator, encorajou-o a "resumir as histórias" dos argumentos.