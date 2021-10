"Memoria", um filme do realizador tailandês Apichatpong Weerasethakul com Tilda Swinton premiado na última edição do Festival de Cannes, terá um lançamento exclusivo nos Estados Unidos... que potencialmente nunca irá acabar.

A ideia é da prestigiada distribuidora norte-americana Neon, responsável por exemplo pelo lançamento americano de "Parasitas", que culminou na vitória nos Óscares em 2020.

"Memoria" será um lançamento "exclusivo nos cinemas", contrariando o modelo tradicional, em que os filmes têm aí entre 45 a 90 dias de exclusividade (não contando com as alterações provocadas pela pandemia) antes de ficarem disponíveis noutros formatos.

Mas o plano é ainda mais ambicioso: o filme vai estrear numa única sala em Nova Iorque a 26 de dezembro durante uma semana e a partir daí irá "viajar" de cidade em cidade e cinema em cinema, semana após semana e apenas uma vez de cada vez, no que a Neon chama uma "digressão nacional sem fim".

Pela distribuidora, o diretor executivo Tom Quinn referiu que a única maneira "de realmente prestar homenagem a esta joia existencial era construir uma espécie de meca itinerante do cinema que tem a capacidade de nos deixar perplexos".

"Para ‘Memoria’, a experiência do cinema é crucial ou talvez a única maneira. Vamos abraçar a escuridão e o sonho, um de cada vez", destacou o realizador no comunicado oficial a apoiar a experiência do lançamento.

"'Memoria' é o filme perfeito para este momento... Grande cinema ou falhanço... pelo universo, para sempre”, referiu Tilda Swinton, que interpreta uma orquidófila que viaja à Colômbia para visitar a sua irmã e começa a ouvir sons estranhos, iniciando uma busca para encontrar a origem do fenómeno misterioso que se torna uma viagem sensorial e contemplativa que a levará para uma floresta.

Prémio do Júri em Cannes ex-aequo com "Ahed’s Knee", do israelita Nadav Lapid, "Memoria" é o primeiro filme em inglês e castelhano do realizador tailandês já consagrado com a Palma de Ouro em 2010 por “O Tio Boonmee que se lembra das suas Vidas Anteriores”.

O filme tem distribuição portuguesa assegurada pela Midas, mas ainda sem data de estreia anunciada.