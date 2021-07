O filme "Diários de Otsoga", de Maureen Fazendeiro e Miguel Gomes, tem estreia mundial hoje na Quinzena dos Realizadores, um dos programas paralelos do Festival de Cinema de Cannes, em França.

"Diários de Otsoga", que chega aos cinemas franceses na quarta-feira, foi rodado em 2020 já em plena pandemia, com os atores Crista Alfaiate, Carloto Cotta e João Nunes Monteiro e toda a equipa técnica confinada numa casa, com jardim e piscina.

O argumento é de Mariana Ricardo, Maureen Fazendeiro e Miguel Gomes, e todos eles - incluindo também outros elementos da produção - entram no filme, discutindo e construindo coletivamente a narrativa à medida que ela foi feita.

O detalhe está na manipulação da lógica temporal, em "cronologia invertida", como explica Miguel Gomes no decurso do filme. O que aparenta ser uma história de quatro amigos, que decidem construir um borboletário no jardim da casa onde estão fechados, é afinal um filme sobre a construção de um filme.

Depois de Cannes, "Diários de Otsoga" integrará o Festival de Curtas de Vila do Conde e estreará nos cinemas portugueses a 19 de agosto.

"Diários de Otsoga" é o primeiro filme coassinado pelo realizador português Miguel Gomes e pela cineasta francesa Maureen Fazendeiro.

A 53.ª Quinzena dos Realizadores, um programa paralelo e não competitivo do Festival de Cannes, decorrerá até 17 de julho.

Este será um regresso de Miguel Gomes à Quinzena de Realizadores, onde já apresentou "Aquele querido mês de agosto", em 2008, e "As mil e uma noites", em 2015.