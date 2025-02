O realizador canadiano Chris Nash ganhou o prémio principal no domingo no Gerardmer International Fantastic Film Festival, na França, com "In a Violent Nature", um filme de terror sobre um assassino em série que regressa do mundo dos mortos.

O filme conquistou o Grande Prémio da 32.ª edição do festival localizado na estação de esqui nordestina, cujo júri foi presidido pela atriz francesa Vimala Pons.

Nash, de 42 anos, natural de Ontário, inspirou-se para a sua primeira longa-metragem em nomes como os icónicos realizadores norte-americanos Gus Van Sant e Terrence Malick.

O também filme canadiano "Rumors", de Guy Maddin e dos irmãos Evan e Galen Johnson, dividiu o Prémio do Júri com "Exhuma", do realizador sul-coreano Jang Jae-Huyn.

O Prémio da Crítica foi para "The Wailing", longa de estreia do realizador espanhol Pedro Martin Calero, que começou por fazer vídeos para o cantor e compositor The Weeknd.

"Oddity", do realizador irlandês Damian McCarthy, conquistou o Prémio do Público, enquanto o Grande Prémio de Melhor Curta-Metragem foi para "Blood Ties", do francês Hakim Atoui.

O festival Gerardmer é especializado em filmes dos géneros fantasia, ficção científica e terror.