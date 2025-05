Cate Blanchett, Roy Dupuis, Nikki Amuka-Bird, Charles Dance, Takehiro Hira, Denis Ménochet, Rolando Ravello, Zlatko Burić e Alicia Vikander.

Mas, se fosse necessário dizer mais, poderia acrescentar-se que é uma comédia e que imagina uma reunião dos líderes do G7, que têm de lidar com uma crise global não especificada (deixada à nossa imaginação), e se vêem rodeados de figuras saídas de um filme de terror. Uma sátira com cérebro — em vários sentidos.

Realizado por Guy Maddin, Evan Johnson e Galen Johnson, ""Rumours" será apresentado na quinta-feira, 8 de maio, às 21h30, no Cinema São Jorge, no âmbito da secção Rizoma.

Sítio oficial.