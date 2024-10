O realizador português Artur Ribeiro estreia em novembro no Reino Unido o filme “A Teacher’s Gift”, um projeto indo-inglês que corresponde a uma vontade do cineasta de seguir caminhos internacionais, como contou à agência Lusa.

“A Teacher’s Gift”, que se estreia a 15 de novembro no Festival de Cinema de Birmingham, é uma produção da London UK Films, com argumento de Rajdeep Choudhury, Will Parry e Artur Ribeiro, tendo sido rodado em 2023 no Reino Unido e na Índia.

O filme, em língua inglesa, conta a história de Rohan, “um indiano que vive remediado em Londres, ensinando Hindi a seniores, mas finge ter uma vida de sucesso e desafogo financeiro”. Por isso, é escolhido para um casamento arranjado com a filha de um milionário de Mumbai, que cedo perceberá que Rohan esconde algo do seu passado”, refere a sinopse.

O elenco inclui atores indianos, ingleses e portugueses, com a presença de Virgílio Castelo, Paula Lobo Antunes, Luís Filipe Eusébio, Marta Carvalho, Raquel Cipriano, Hugo Lami e Adriana Faria. A direção de fotografia é de Luís Branquinho.

À agência Lusa, Artur Ribeiro explicou que chegou a este projeto numa fase em que pode participar na reescrita de argumento, a partir de uma ideia de Rajdeep Choudhury, depois de a produtora ter conhecido o seu trabalho no filme “Terra Nova” (2020).

“Quando procuravam realizadores e começámos a falar, como eu também sou argumentista levantei questões sobre o guião e acabei envolvido, embora a premissa seja do Rajdeep”, disse.

Embora “Terra Nova” e “A Teacher’s Gift” sejam diferentes, em escala e tema, Artur Ribeiro considerou que ambos falam sobre “relações pessoais, sobre a intensidade dos conflitos”.

“Sempre tive interesse e vontade de explorar outras cinematografias, vivi nos Estados Unidos e em Londres. Isto acaba por surgir por isso, pela experiência que vivi em Londres, e pelas pessoas que conheci. Sempre tive um interesse internacional e não hesitei em lançar-me nesta aventura quando ela surgiu”, reconheceu.

Nascido em Lisboa em 1969, Artur Ribeiro é realizador e argumentista de cinema e televisão, estudou na Escola Superior de Teatro e Cinema, fez ainda formação nos EUA, onde viveu, tendo passado depois uma temporada em Londres.

As séries “Teorias da Conspiração”, “Um Lugar Para Viver”, a telenovela “Belmonte” e a peça “Onde Estavas Quando Criei o Mundo?”, encenada por João Mota, são algumas das obras assinadas por Artur Ribeiro.

Segundo nota biográfica, Artur Ribeiro tem ainda um doutoramento em Literatura, pela Universidade do Algarve, com uma tese sobre o trabalho do escritor F. Scott Fitzgerald enquanto argumentista de Hollywood.

No Festival de Cinema de Birmingham, que decorrerá de 06 a 17 de novembro, “A Teacher’s Gift” está nomeado para vários prémios: Melhor Longa-Metragem, Melhor Ator, para a interpretação de Rajdeep Choudhury, e Melhor Banda Sonora Original, composta pelo músico português Nuno Corte-Real.

“A Teacher’s Gift” terá estreia comercial em 2025 no Reino Unido e na Índia, e Artur Ribeiro espera que o filme também chegue aos cinemas portugueses.