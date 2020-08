"Fui abordado por uma produtora australiana e chinesa que gostou da história e me pediu para escrever um guião", contou à Lusa o escritor britânico, com dois livros já publicados em Portugal, "Meia-Noite em Pequim", da editora Bertrand (2013), e "Coreia do Norte - Estado de paranoia", da Desassossego (2019).

"A pandemia atrasou as coisas, mas antes disso já fizemos algum levantamento de lugares de filmagem", que incluem "exteriores em Portugal" e cenas em Xangai e em estúdios australianos, disse o escritor à Lusa.

O livro "Estranhos na Praia: Uma história de refugiados e resistência em tempo de guerra em Macau" (no original, "Strangers on the Praia: A Tale of Refugees and Resistance in Wartime Macao"), da editora Blacksmith Books, conta "a história pouco conhecida" de refugiados judeus em Xangai, na China, que conseguiram chegar à então colónia portuguesa, território neutro durante a Segunda Guerra Mundial.

Inspirado em casos reais, o relato, que mistura factos e ficção, surgiu depois de o escritor, residente em Xangai durante 20 anos, ter descoberto arquivos de duas centenas de judeus, "a maior parte jovens mulheres".