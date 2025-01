Algumas horas antes de Hollywood intensificar o cancelamento ou adiamento de eventos por causa dos incêndios de Los Angeles, como o anúncio dos Óscares, foram ainda reveladas as nomeações de cinema para os prémios do Sindicato de Realizadores de cinema, televisão e publicidade nos EUA.

Considerado um dos melhores indicadores para a corrida aos Óscares, vão concorrer para os DGA Awards os realizadores Jacques Audiard ("Emília Perez"), Sean Baker ("Anora"), Edward Berger ("Conclave"), Brady Corbet ("O Brutalista") e, na maior surpresa, James Mangold ("A Complete Unknown"), todos estreantes nestes prémios.

Entre os favoritos da temporada que ficaram de fora estão Jon M. Chu ("Wicked"), Denis Villeneuve ("Dune - Duna: Parte Dois") e Coralie Fargeat ("A Substância").

Em 76 anos, apenas oito dos vencedores dos DGA Awards não conquistaram a seguir o Óscar de Melhor Realização (Christopher Nolan com "Oppenheimer" foi o eleito comum há um ano). Além disso, nunca houve um vencedor da estatueta dourada que não tenha sido nomeado pelos DGA.

Entre as nomeações do interior da indústria do sindicato dos realizadores e dos atores, anunciadas em comunicado horas antes, emergem seis favoritos para os principais Óscares: "Anora", "O Brutalista", "A Complete Unknown" (o filme sobre a juventude de Bob Dylan"), "Conclave", "Emília Perez" e "Wicked".

Para os que se estreiam na realização das longas-metragens de ficção, foram nomeados Payal Kapadia ("All We Imagine as Light"), Megan Park ("My Old Ass"), RaMell Ross ("Nickel Boys"), Halfdan Ullmann Tøndel ("Armand") e Sean Wang ("Dìdi").

Esta categoria, que existe desde 2015, tem menos impacto: dos 46 nomeados até 2024, o único que chegou aos Óscares foi Jordan Peele por "Foge" (2017), mas beneficiando de também ter sido nomeado para o prémio principal do sindicato.

Nas nomeações para televisão, anunciadas um dia antes, foram nomeados em drama vários episódios das séries "Shōgun", "True Detective: Night Country" e "A Diplomata". Em séries de comédia surgem episódios de "The Bear", "Bulletproof" e "Curb Your Enthusiasm" ("Calma, Larry" em Portugal).

Nos telefilmes ou minisséries, concorrem episódios de "The Penguin", além dos vencedores dos Óscares Alfonso Cuarón por "Disclaimer" e Steven Zaillian por "Ripley".

Os vencedores serão conhecidos numa cerimónia a 8 de fevereiro.

As nomeações para os Óscares foram remarcadas para 19 de janeiro. A cerimónia permanece a 2 de março.