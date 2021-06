O filme do realizador dinamarquês Jonas Poher Rasmussen centra-se na história verdadeira de um refugiado afegão, atual estudante universitário na Dinamarca, prestes a casar-se com o seu companheiro, que recorda a fuga do país de origem, quando ainda era criança.

"Flee" também recebeu o prémio de melhor banda sonora, composta por Uno Helmersson, e o prémio para a distribuição da obra.

Antes de ter conquistado o Grande Prémio Cristal de Annecy, "Flee" recebeu o Grande Prémio do Documentário do Festival de Sundance, nos Estados Unidos.

O Afeganistão dominou igualmente o vencedor do Prémio do Júri, "A Minha Família Afegã", da realizadora checa Michaela Pavlatova. O filme conta a história da descoberta de um país devastado pela guerra, por uma mulher checa que se apaixona por um homem afegão.

Annecy, o principal festival de cinema de animação na Europa, teve início no passado dia 14, encerrou no sábado à noite, e é o primeiro festival internacional de cinema a realizar-se em França, com sessões presenciais, desde a reabertura dos espaços culturais.

A longa-metragem "Nayola", de José Miguel Ribeiro, e a curta-metragem "All those sensations in my belly", do realizador e autor de banda desenhada Marko Djeska, com coprodução portuguesa da Bando à Parte, também foram selecionados para o festival.

"Nayola" esteve na secção "WIP", dedicada a projetos ainda em desenvolvimento, e "All those sensations in my belly" esteve na competição de curtas-metragens, vencida pela produção suíça "Ecorce", dirigida por Samuel Patthey e Silvain Monney.