O realizador português José Miguel Ribeiro venceu um prémio no Festival de Cinema de Animação de Annecy, em França, com o projeto de uma nova curta-metragem, “A flor e o peixe”, anunciou a organização.

O projeto de “A flor e o peixe”, a partir de um texto do escritor Afonso Cruz, foi escolhido pelo festival para uma apresentação a produtores, no âmbito do mercado do filme de animação (MIFA), tendo vencido o prémio "NEF Animation" de apoio à produção.

À agência Lusa, José Miguel Ribeiro explicou que este prémio consiste na realização de uma residência artística, ainda este ano, na região de Nantes, para poder desenvolver o projeto de curta-metragem.

“Na verdade, este tipo de prémios permitem dar condições para os realizadores se focarem no trabalho sem pensar em questões de sobrevivência”, disse o realizador português.

“A flor e o peixe”, produzido pela Praça Filmes, será uma curta-metragem para crianças, em animação 2D digital, com apoio financeiro do Instituto do Cinema e Audiovisual e coprodução com produtoras de França e Bélgica, com as quais José Miguel Ribeiro já tinha trabalhado para a longa-metragem “Nayola” (2022).

O filme terá uma componente sonora e musical relevante, assinada pelo músico belga Senjan Jansen, e influências visuais do pintor espanhol Antoni Tapiès e do russo Kandinsky.

“Quero criar uma dimensão de abstração e o som é o ideal para isso. É o som que vai dirigir e a imagem que o vai completar”, explicou.

“A flor e o peixe” deverá ficar concluído no final de 2025, disse José Miguel Ribeiro, que está em Annecy também na qualidade de júri de uma das competições, no ano em que Portugal é o país convidado deste festival, que termina no sábado.

José Miguel Ribeiro, um dos mais premiados realizadores portugueses de cinema de animação, é autor de “A Suspeita” (1999), distinguida com o Cartoon D’Or 2000, “Passeio de domingo” (2009), “Viagem a Cabo Verde” (2010), “Estilhaços” (2016), premiado em Clermont-Ferrand, da série “As Coisas Lá de Casa” e da longa “Nayola” (2022), entre outros.