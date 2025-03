Barack e Michelle Obama estão em negociações para produzir um novo filme biográfico sobre a estrela do golfe Tiger Woods, disse uma fonte familiarizada com as negociações à agência France-Presse na quarta-feira.

O filme está em desenvolvimento na Amazon MGM, de acordo com a publicação de Hollywood Deadline, que foi a primeira a noticiar o projeto.

O estúdio comprou os direitos de "The Tiger Slam: The Inside Story of the Greatest Golf Ever Played", o livro de Kevin Cook sobre como Woods se tornou o primeiro golfista a ser o campeão reinante nos quatro principais torneios em simultâneo na temporada de 2000-01.

Reinaldo Marcus Green, o cineasta por trás de "King Richard" — que contou a história da infância das grandes tenistas Venus e Serena Williams e o seu pai treinador Richard — é o escolhido para dirigir, disse o Deadline.

O filme rendeu a Will Smith o Óscar de Melhor Ator — um prémio infamemente ofuscado quando agrediu o comediante Chris Rock no palco durante a gala dos Óscares de 2022, poucos minutos antes de ganhar a estatueta dourada.

O ex-presidente e primeira-dama dos EUA lideram a Higher Ground Productions, que produziu o documentário vencedor do Óscar "American Factory" e o 'thriller' de sucesso da Netflix "Deixar o Mundo Para Trás", bem como programas de TV e podcasts.

Woods é uma das maiores estrelas de golfe de todos os tempos.

Ele tornou-se o primeiro atleta negro a ganhar um título importante quando conquistou o Masters de 1997 em tempo recorde.

O filme deve concentrar-se naquela que talvez seja a sua maior conquista, popularmente conhecida como "Tiger Slam", quando Woods venceu o US Open e o British Open de 2000 e o PGA Championship, e depois adicionou o Masters de 2001 para conquistar quatro troféus importantes de seguida.

Não se espera que o filme aborde a queda autoinfligida subsequente de Woods, que começou com um acidente de carro perto da sua casa em novembro de 2009, o que levou à exposição de uma série de casos extraconjugais e ao colapso do seu casamento.

A mais recente das 15 grandes vitórias de Woods — perdendo apenas para Jack Nicklaus, com 18 — ocorreu no Masters de 2019.

Ele anunciou na terça-feira que sofreu uma rutura no tendão de Aquiles, no mais recente golpe de lesão na sua carreira de altos e baixos.