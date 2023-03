A data de estreia de “Super Natural”, de Jorge Jácome, que deveria chegar hoje às salas de cinema, foi adiada para 1 de junho, anunciou hoje a produtora do filme.

“A primeira longa-metragem, de Jorge Jácome, – projeto do Teatro Praga para o Dançando com a Diferença, criado em colaboração com intérpretes e o realizador – estreia-se nas salas portuguesas 01 de junho”, lê-se num comunicado hoje divulgado.

Depois de ter tido uma estreia premiada em 2022 em Berlim, o “filme performativo” “Super Natural”, de Jorge Jácome, deveria chegar hoje aos cinemas.

Com produção da Ukbar Filmes, “Super Natural” é um objetivo artístico que envolveu o Teatro Praga e a associação Dançando com a Diferença, da qual algumas das pessoas portadoras de deficiência atuam em espaços naturais e urbanos da ilha da Madeira.

Na sinopse lê-se que o filme “guia o espectador por contextos, geografias, curiosidades históricas, videoclipes, confissões e momentos de humor” que ajudam a compreender que o natural, “seja de um corpo ou de um objeto, é sempre mais complexo do que aparenta ser”.