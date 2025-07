O Teatro Praga, que este ano comemora 30 anos, estreia hoje o espectáculo “Audição”, nos Jardins do Bombarda, em Lisboa, quase duas décadas depois de ter sido obrigado a abandonar a sua 'casa' inicial, o Armazém do Hospital Miguel Bombarda.

A estreia está incluída na programação do Teatro Nacional D. Maria II e o espectáculo, que a companhia define como “duracional e celebrativo”, fica em cena na sala Estúdio Valentim de Barros, até dia 20, num total de cinco récitas, sempre às 19h00.

No âmbito das comemorações do 30.º aniversário do Teatro Praga, o Teatro Nacional D. Maria II convidou aquela companhia, fundada em 1995, para regressar temporariamente ao antigo Armazém do Hospital Miguel Bombarda, agora Sala Estúdio Valentim de Barros.

Os tempos são outros e as intervenções sobre o edifício e a cidade alteraram o contexto e a arquitetura, assim como o Teatro Praga já não é o Teatro Praga de outrora, afirma a companhia numa nota de apresentação do espectáculo.

O ponto de partida para “Audição” é exatamente a verificação desta realidade: o Teatro Praga faz-se ouvir pelo que foi e é, “um coletivo simultaneamente dentro e fora de uma ideia de teatro, procurando uma relação de resistência específica com os lugares, os corpos e as disciplinas."

Ao longo da peça, o Teatro Praga entrará sempre no espectáculo errado e “Audição” é, por isso, um 'casting' no qual só pode haver engano, porque o que se procura não existe.

Sem limite de idade, exigências físicas ou profissão, esta "Audição" tem tudo para correr mal, uma vez que é isso mesmo que se quer: "É no desencontro entre a expectativa e o presente, entre passado e futuro que se constrói peça”, sublinha a companhia.

"Audição", o espectáculo, parte de uma memória concreta do Teatro Praga, quando há anos numa audição realizada no Armazém do Miguel Bombarda se encontraram com Diogo Bento, que hoje faz parte da companhia.

“Audição” propõe assim “um regresso simbólico” a essa experiência, "não para se reter nela com nostalgia", mas antes como “um motor de reflexão sobre a memória dos 30 anos de companhia”.

Dirigida por André e. Teodósio, Cláudia Jardim, Diogo Bento e José Maria Vieira Mendes, “Audição” tem música original de Alex D’Alva Teixeira.

A interpretar estão André e. Teodósio, Ângelo Castro, Cláudia Jardim, Diogo Bento, Inês Vaz, Joana Barrios, João Duarte Costa, José Maria Vieira Mendes, Júlio Mesquita, Paula Diogo e outras pessoas convidadas.

"Audição" tem uma duração de quatro horas, sendo permitida a entrada, saída e reentrada dos espectadores durante cada sessão.