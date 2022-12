O filme "Vermelho Monet", do realizador brasileiro Halder Gomes, foi o mais premiado no Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa - FESTin, anunciou a organização.

De acordo com o festival, que terminou na quarta-feira em Lisboa, "Vermelho Monet", rodado na capital portuguesa em 2019, venceu os prémios de melhor filme, melhor realização e melhor representação masculina, para o ator brasileiro Chico Diaz.

O filme de ficção conta a história de Johannes Van Almeida, um pintor que decide recomeçar a vida em Lisboa.

Além de Chico Diaz, o filme conta com interpretações de Maria Fernanda Cândido, Samantha Muller, Duarte Gomes, Matamba Joaquim, Gracinda Nave, entre outros, numa coprodução entre Brasil e Portugal, pela Ukbar Filmes.

Numa edição em que a maioria dos prémios foi atribuída a produções brasileiras, o FESTin, atribuiu o prémio de melhor atriz a Adriana Sottomaior, pela participação no filme "Ursa", de William de Oliveira.

O prémio de melhor documentário foi para "O voo da borboleta amarela - Rubem Braga, o cronista do Brasil", de Jorge Oliveira.

Os filmes portugueses "Nada nas mãos", de Paolo Marinou-Blanco, e "Amoreiras", de Pedro Augusto Almeida, venceram os prémios de melhor curta-metragem e melhor filme infantil, respetivamente.

A 13.ª edição do FESTin decorreu de 09 a 14 de dezembro no Cinema São Jorge, em Lisboa, com programação no Museu das Comunicações, Auditório Camões e Espaço Talante.