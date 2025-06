Em comunicado, a organização do FESTin revelou que o filme foi ainda distinguido nas categorias de Melhor Ator e Melhor Atriz, respetivamente, para Irandir Santos e Priscilla Vilela.

“Em um gesto cinematográfico raro, o filme premiado pelo júri se impõe como uma força da natureza: intenso, urgente e poético. Ambientado na Amazônia, transforma a paisagem em um corpo vivo, onde o rio se torna personagem e respirar é um ato de resistência. A diretora, filha da floresta, faz de sua terra não apenas cenário, mas essência”, pode ler-se na justificação do júri sobre a escolha do filme.

Na Galeria Graça Brandão fica patente, até ao final do mês, uma mostra de videoarte, “Territórios Confluentes”, com curadoria dos artistas visuais César Meneghetti e Miguel Petchkovsky, e com “obras breves de artistas oriundos de países de língua portuguesa”.

O FESTin, que terminou no domingo, em Lisboa, teve programação no cinema City Campo Pequeno, Fórum Lisboa, Liceu Camões e no Avenidas, inserido na rede Um Teatro em cada Bairro.