"Tár" é o melhor filme de 2022 para o New York Film Critics Circle.

Com estreia em Portugal anunciada para 9 de fevereiro de 2023, o filme de Todd Field que conta a ascensão e a queda da mundialmente famosa maestrina Lydia Tár, que não deixava nada entrar no caminho da sua carreira, valeu ainda a Cate Blanchett o prémio de Melhor Atriz.

A mais antiga organização de críticos de cinema nos EUA e uma das mais prestigiadas gosta de se apresentar como uma "alternativa" aos Óscares: as escolhas de Melhor Filme coincidiram 31 vezes em 86 anos e a mais recente foi com "O Artista" em 2012.

Outro filme do palmarés com direito a dois prémios foi "The Banshees of Inisherin", que ainda não tem data de estreia para o nosso país: Melhor Ator para Colin Farrell (com um segundo filme, "After Yang") e Argumento para Martin McDonagh, que também é o realizador.

"The Banshees of Inisherin"

Nas atrizes secundárias, o prémio foi para Keke Palmer por "Nope", enquanto Ke Huy Quan, que ficou célebre ainda miúdo na década de 1980 com "Indiana Jones e o Templo Perdido" e "Os Gonnies", afastando-se mais tarde durante quase 20 anos por falta de bons papéis para atores de ascendência oriental, foi eleito o Melhor Ator Secundário, confirmando-se como um dos nomes incontornáveis da temporada de prémios que culminará nos Óscares a 12 de março.

Na realização, uma completa surpresa: S.S. Rajamouli pelo épico indiano "RRR".

"EO", do veterano Jerzy Skolimowski (Polónia), foi votado Melhor Filme Internacional, "All the Beauty and the Bloodshed", de Laura Poitras, o Melhor Documentário, e "Marcel the Shell with Shoes On", de Dean Fleischer-Camp, o Melhor Filme de Animação.

"Top Gun: Maverick" foi eleito a Melhor Fotografia e ainda houve um prémio especial para Melhor Primeiro Filme atribuído ao britânico "Aftersun", de Charlotte Wells e com Paul Mescal e Frankie Corio.