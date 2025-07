O drama sombrio de ficção científica "Severance", a série que se passa num hospital "The Pitt" e a saga de assassinato adolescente "Adolescence" devem acumular nomeações para os prémios Emmys deste ano, quando os candidatos aos "Óscares da televisão" forem revelados na terça-feira.

Os nomeados serão anunciados numa cerimónia transmitida ao vivo a partir das 8h30 de Los Angeles (16h30 em Lisboa), após a qual começará a votação final para a 77.ª edição dos Emmys, numa cerimónia marcada para 14 de setembro.

Eis cinco coisas para prestar atenção.

Vidas internas/externas vs. "ER"

Após o recorde de 18 Emmys do ano passado para o épico histórico japonês "Shōgun", a competição deste ano parece ser mais acirrada.

"Severance", da Apple TV+, em que funcionários da empresa de biotecnologia Lumon têm as suas memórias cirurgicamente separadas entre as suas vidas profissionais "internas" ["innie"] e as suas vidas pessoais "externas" ["outie"], parece estar no topo da maioria das previsões.

"É realmente uma grande série que vai receber... uma tonelada de nomeações", disse Pete Hammond, especialista em prémios do Deadline, à agência France-Presse.

"Será mais forte do que foi" na sua primeira temporada, acrescentou Hammond, que vê o protagonista Adam Scott como uma aposta certa para uma nomeações ao prémio de Melhor Ator em Drama.

"The Pitt" — a versão da HBO Max sobre os sofrimentos de uma equipa de pronto-socorro de Pittsburgh durante um turno de 15 horas, com cobertura eficaz em tempo real — conquistou a crítica e o público. É protagonizado por Noah Wyle, veterano de "Serviço de Urgência" ("E.R."), a lendária série lançada na década de 1990.

"É um 'E.R.' com esteroides!", brincou Hammond.

Mas as hipóteses de Wyle ganhar o prémio de Melhor Ator são limitadas por Scott e uma lista de outros potenciais candidatos, incluindo o vencedor do Óscar Gary Oldman, pelo drama de espionagem disfuncional da Apple TV+ "Slow Horses", ou Pedro Pascal, na adaptação apocalíptica de videojogo da HBO "The Last of Us".

Nas categorias dos secundários, espera-se que seja nomeadas muitas estrelas de "The White Lotus".

Jogo de dados nas comédias

Nas categorias de comédia, os favoritos de sempre, "Hacks" e "The Bear", devem enfrentar-se novamente.

"Hacks", da HBO Max — com Jean Smart como uma comediante que se desentende com a sua assistente 'millennial' disfuncional — venceu os prémios de Melhor Série e Melhor Atriz no género em setembro do ano passado.

"The Bear", uma sátira sombria ambientada no mundo da gastronomia de Chicago, levou o prémio principal na cerimónia anterior (realizada em janeiro de 2024 devido às greves de Hollywood), e a estrela Jeremy Allen White tem dois troféus de Melhor Ator.

"The Bear" é elegível desta vez pela sua terceira temporada sem brilho, mas o lançamento recente da quarta — que recebeu excelentes críticas — pode jogar a seu favor, diz Hammond.

"Isso pode ser o que os membros da Academia levarão em consideração ao votar na temporada que não foi bem avaliada", explicou.

Os gigantes da comédia também enfrentam um novato: "The Studio", da Apple TV+, uma sátira que destrói a indústria cinematográfica, protagonizada por Seth Rogen, que também escreveu e produziu a série. Não há nada que Hollywood ame mais do que uma série sobre... Hollywood.

É "Adolescência" imbatível?

Nas categorias de minisséries, "Adolescência", da Netflix — que acompanha o caso de um miúdo britânico de 13 anos acusado de assassinar uma colega de classe — é o grande favorito.

"É quase certo que receberá nomeações em todas as categorias", diz Hammond, acrescentando: "Não vejo o que vai aparecer para superá-lo na categoria de minissérie."

É amplamente esperado que a jovem revelação Owen Cooper vá receber uma nomeação na categoria de Ator Secundário, e o criador da série, Stephen Graham, é um favorito para o prémio de Melhor Ator.

A série de quatro partes foi elogiada pelos seus valores de produção, com cada episódio filmado numa única tomada.

Outro concorrente da Netflix nestas categorias é "MONSTROS: A História de Lyle e Erik Menendez", uma saga de crimes reais sobre dois irmãos da Califórnia presos por matarem os seus pais, após o que eles dizem terem sido anos de abuso sexual e físico.

"Disclaimer", de Alfonso Cuaron, protagonizado por Cate Blanchett e Kevin Kline, e "The Penguin", com Colin Farrell como o vilão da banda desenhada, devem receber nomeações pelos atores.

Grande dia para a Apple TV+?

Nos últimos anos, os serviços de streaming lideraram as indicações aos Emmys, com os canais tradicionais relegados a apenas algumas nomeações.

Com "Severance", "The Studio", "Disclaimer" e "Slow Horses", a Apple TV+ pode ter o seu melhor ano de sempre.

"Normalmente, vemos a HBO e a Netflix a liderar", diz Hammond, que prevê: "A Apple terá o melhor ano da sua história em termos de nomeações."

Das nomeações para a cerimónia

Harvey Guillen ("What We Do in the Shadows") e Brenda Song ("Running Point") revelarão as nomeações na terça-feira.

Os membros votantes da Academia de Televisão dos EUA terão um mês para atualizar os seus visionamentos antes da votação final, que começa em meados de agosto.

A cerimónia de 14 de setembro será apresentada pelo comediante Nate Bargatze.