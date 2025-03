Francis Ford Coppola já está em Inglaterra a preparar o seu próximo e "muito barato" filme.

O novo projeto do lendário cineasta de 85 anos será a adaptação de “Glimpses of the Moon”, da escritora norte-americana Edith Wharton (1862-1937), conhecida no cinema principalmente pela adaptação de "A Idade da Inocência" (1993), de Martin Scorsese.

Segundo a descrição da obra, "a história gira à volta das duas personagens principais, Susy Branch e Nick Lansing, que são um casal recém-casado. Embora profundamente apaixonados, enfrentam dificuldades financeiras e o seu casamento não tem os meios para sustentar o seu estilo de vida preferido, que inclui viagens e lazer. Os dois criam um plano para casar por conveniência e amizade enquanto procuram relacionamentos românticos com parceiros mais ricos. A ideia é que possam desfrutar do apoio financeiro dos respetivos parceiros e continuarem juntos".

Na versão descrita por Coppola, a adaptação será parecida com um musical dos anos 1930 de Hollywood, "inspirado" pela clássica comédia "Com a Verdade Me Enganas" (1937), de Leo McCarey e com Cary Grant e Irene Dunne.

Trata-se de um grande contraste com o último filme, o épico “Megalopolis”, a aposta arriscada onde Coppola investiu e acabou por perder 100 milhões de dólares.

"É como se o [dramaturgo e ator] Noel Coward tivesse adaptado um romance de Edith Wharton na Inglaterra, e é por isso que estou aqui no Reino Unido. Na verdade, estou em pré-produção. Não tenho dinheiro porque investi todo o dinheiro, que pedi emprestado, para fazer o 'Megalopolis'. Basicamente, foi-se. Acho que vai retornar em 15 ou 20 anos, mas não o tenho agora. Portanto, não tenho dinheiro. Tenho que fazer este filme muito barato, que é o que estou a fazer", disse durante uma participação no podcast "Tetragrammaton" (via World of Reel).

Sem mencionar que atores foram escolhidos, o cineasta acrescentou que já filmou de forma breve algumas cenas e a argumento está "repleto de canções de Noel Coward” e substitui o “final fraco” do livro.