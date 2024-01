Os filmes “As noites ainda cheiram a pólvora”, de Inadelso Cossa, e “Ressonância em Espiral”, de Marinho de Pina e Filipa César, vão ter estreia mundial no Festival de Cinema de Berlim, anunciou hoje a organização.

O filme do moçambicano Inadelso Cossa, coprodução entre Moçambique, Alemanha, França, Portugal, Países Baixos e Noruega, é um “ensaio fílmico para questionar, sarar e documentar as feridas e traumas que a Guerra Civil deixou em Moçambique, do ponto de vista das pessoas que sobreviveram, uma jornada pessoal que se cruza com a história do país”.

Já “Ressonância em Espiral” é uma coprodução entre Portugal, Guiné-Bissau e Alemanha e tem a seguinte sinopse: “A Mediateca Onshore em Malafo, uma aldeia na Guiné-Bissau, é um arquivo e um clube para práticas agropoéticas. À medida que Amílcar Cabral fala sobre feminismo numa gravação, os realizadores conversam sobre as contradições de retratar a comunidade”.

Ambas as obras constam da lista da secção Fórum, de acordo com comunicado hoje divulgado pela organização da Berlinale.

No Mercado de Séries do festival, entre as 15 propostas a serem mostradas a potenciais compradores está “Matilha”, série portuguesa que começou a ser exibida na segunda-feira na RTP e na plataforma de 'streaming' Prime Vídeo, protagonizada por Afonso Pimentel, Margarida Vila-Nova, Ricardo Pereira e Beatriz Godinho.

Na secção Fórum Expandido vai dar-se a estreia internacional de “Two Refusals (Would We Recognize Ourselves Unbroken?)”, de Suneil Sanzgiri, uma instalação em vídeo que já esteve patente no Museu de Brooklyn, nos Estados Unidos, e que conta “as histórias da luta mútua na Índia e em África contra o colonialismo português, sublinhando a solidariedade que se desenvolveu entre os dois continentes nos anos 1960 e 1970”.

Do Brasil, na mesma secção, vai estar “Quebrante”, de Janaina Wagner, enquanto Marcelo Botta apresenta o seu primeiro filme, “Betânia”, em estreia mundial, na secção Panorama.

Já Caroline Cavalcanti leva “Lapso” a Berlim na secção Generation 14plus.

O 74.º Festival de Cinema de Berlim está previsto de 15 a 25 de fevereiro de 2024.