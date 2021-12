Foram anunciados os 25 filmes escolhidos este ano para preservação na Biblioteca do Congresso dos EUA.

São elegíveis pelo comité do National Film Preservation Board as produções com mais de dez anos que sejam consideradas "cultural, historica e esteticamente relevantes", podendo compreender não só longas-metragens como também curtas-metragens, filmes experimentais, documentários ou até filmes caseiros.

As escolhas são feitas a partir a partir das sugestões recebidas através do site da Biblioteca e em colaboração com o National Film Preservation Board.

Naturalmente, os filmes devem ser americanos, um conceito com interpretação suficientemente lata que permite a inclusão este ano de "O Senhor dos Anéis: A Irmandade do Anel" (2001), o primeiro da trilogia de Peter Jackson, rodado na Nova Zelândia, país de origem também dos principais talentos criativos, mas financiado pelo estúdio norte-americano New Line Cinema.

Nas novidades deste ano destacam-se outros títulos populares e clássicos, como "O Regresso de Jedi" (o "Episódio 6" de "Star Wars"), "Pesadelo em Elm Street", "WALL-E", "Pink Flamingos", "Selena", "O Imenso Adeus" e "Que Teria Acontecido a Baby Jane?".

"O Desconhecido do Norte Expresso" é o nono filme escolhido para ser preservado de Alfred Hitchcock, que fica a dois de John Ford, o realizador recordista do National Film Registry.

Desde 1989 e já contando com as adições de 2021, são 825 os filmes filmes preservados para a posterioridade do National Film Registry.

"Newark Athlete", de 1891, é o mais antigo da lista, enquanto o mais recente é o documentário sobre o Movimento dos Direitos Civis nos EUA "Freedom Riders" (2010).

Com sete filmes entre os 825, Steven Spielberg é o realizador vivo mais representado na lista, seguido por Martin Scorsese, com cinco.

Lista completa de 2021 por ordem cronológica

"Ringling Brothers Parade Film" (1902) (curta-metragem)

"Jubilo", de Clarence G. Badger (1919)

"The Flying Ace", de Richard E. Norman (1926)

"Hellbound Train", de Eloyce Gist e James Gist (1930)

"Flowers and Trees", curta-metragem de animação de Burt Gillett (1932)

"Strangers on a Train / O Desconhecido do Norte Expresso", de Alfred Hitchcock (1951)

"What Ever Happened to Baby Jane? / Que Teria Acontecido a Baby Jane?", de Robert Aldrich (1962)

"Evergreen", curta-metragem experimental de Ray Manzarek (1965)

"Requiem-29", curta-metragem experimental de David Garcia (1970)

"The Murder of Fred Hampton", documentário de Howard Alk (1971)

"Pink Flamingos", de John Waters (1972)

"Sounder / Esperança", de Martin Ritt (1972)

"The Long Goodbye / O Imenso Adeus", de Robert Altman (1973)

"Cooley High", de Michael Schultz (1975)

"Richard Pryor: Live in Concert", de Jeff Margolis (1979)

"Chicana", curta-metragem documental de Sylvia Morales (1979)

"The Wobblies", documentário de Stewart Bird e Deborah Shaffer (1979)

"Star Wars Episode VI — Return of the Jedi / O Regresso de Jedi", de Richard Marquand (1983)

"A Nightmare on Elm Street / Pesadelo em Elm Street", de Wes Craven (1984)

"Stop Making Sense", documentário musical de Jonathan Demme (1984)

"Who Killed Vincent Chin?", documentário de Christine Choy (1987)

"The Watermelon Woman", de Cheryl Dunye (1996)

"Selena", de Gregory Nava (1997)

The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring / O Senhor dos Anéis: A Irmandade do Anel", de Peter Jackson (2001)

"WALL-E", de Andrew Stanton (2008)