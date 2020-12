Dois projetos cinematográficos, do realizador moçambicano Sol de Carvalho e do brasileiro Davi Pretto, vão receber financiamento de um fundo alemão de apoio ao cinema, associado ao Festival de Cinema de Berlim, foi hoje (11) anunciado.

O Berlinale World Cinema Fund, atualmente com uma dotação de 592 mil euros, apoiará o projeto da longa-metragem de ficção "O ancoradouro do tempo", de Sol de Carvalho, com 30 mil euros.

O projeto é uma adaptação do livro "A varanda do Frangipani", de Mia Couto, com argumento coassinado pelo escritor moçambicano, e contará com coprodução entre Moçambique, Angola e Portugal, pela Real Ficção.

Aquele fundo alemão irá ainda apoiar, com 40 mil euros, o projeto "Casas no campo", do realizador brasileiro Davi Pretto, que já tinha integrado o programa Berlinale Talents em 2015.

Entre as 163 candidaturas submetidas a este fundo, foram apoiados projetos de, entre outros, Turquia, Israel, Irão e Indonésia.

Em paralelo, o Berlinale World Cinema Fund atribuiu ainda dois prémios, de consultoria e acompanhamento, a David Pretto, pelo mesmo projeto, e à realizadora cabo-verdiana Samira Vera-Cruz por "And who will cook?", produzido pela Kriolscope Film.

O Berlinale World Cinema Fund, lançado em 2004, tem como objetivo apoiar a produção de cinema em regiões marcadas pela insuficiência de infraestruturas de ajuda financeira ao desenvolvimento do setor, e ao mesmo tempo garante uma diversificação de exibição de filmes no circuito alemão.