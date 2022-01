"Ilusões Perdidas", de Xavier Giannoli, lidera as nomeações para a 47.ª edição dos Prémios César, o equivalente francês aos Óscares.

A adaptação do livro "Ilusões Perdidas" ("Comédia Humana") de Honoré de Balzac, que teve antestreia mundial no Festival de Veneza e se estreou nos cinemas portugueses a 20 de janeiro, recebeu 15 nomeações esta quarta-feira de manhã e é o grande favorito: bateu o recorde dos César, que eram as 13 nomeações recebidas por "Subterrâneo", de Luc Besson (1985), "Cyrano de Bergerac", de Jean-Paul Rappeneau (1990) e "As Coisas que Dizemos, as Coisas que Fazemos", de Emmanuel Mouret (2020).

Entre as nomeações estão as de Melhor Filme, Realização, Atores Secundários (Xavier Dolan e Vincent Lacoste), Atrizes Secundárias (Jeanne Balibar e Cécile de France), Revelação Masculina (o protagonista Benjamin Voisin), Revelação Feminina (Salomé Dewaels) e Argumento Adaptado.

Ilusões Perdidas

Seguem-se "Annette", o musical de Léos Carax com Marion Cotillard e Adam Driver, com 11 nomeações, e "A Voz do Amor", a comédia dramática musical de Valérie Lemercier inspirada pela vida de Céline Dion, com 10, ambos lançados no Festival de Cannes e também com estreia comercial em Portugal.

Curiosamente, "Titane", ficou de fora da corrida aos prémios principais: a Palma de Ouro do festival e o candidato da França ao Óscar de Melhor Filme Internacional (sem chegar aos finalistas) recebeu quatro nomeações, com destaque para Realização (Julia Ducournau) e Revelação Feminina (Agathe Rousselle).

Os outros dois filmes que fizeram parte da lista de potenciais escolhas da França ao mesmo Óscar também não estão entre os favoritos: "Marselha Debaixo de Fogo", de Cédric Jiminez (disponível na Netflix), recebeu sete nomeações, e "O Acontecimento", de Audrey Diwan, Vencedor do Leão de Ouro no Festival de Veneza, ficou-se pelas quatro.

Annette

Para Melhor Filme vão concorrer "Ilusões Perdidas", "Annette", "A Voz do Amor", "Marselha Debaixo de Fogo", "O Acontecimento", "La Fracture" (de Catherine Corsini) e "Onoda, 10,000 Nuits Dans La Jungle" (Arthur Harari).

Na corrida para Melhor Realização surgem três mulheres em sete vagas: Valérie Lemercier ("A Voz..."), Audrey Diwan ("O Acontecimento") e Julia Ducournau ("Titane") juntam-se a Léos Carax ("Annette"), Cédric Jiminez ("Marselha..."), Xavier Giannoli ("Ilusões Perdidas") e Arthur Harari ("Onoda, 10,000 Nuits Dans La Jungle").

Após Adrien Brody com "O Pianista" em 2002, Adam Driver ("Annette") é o segundo norte-americano a conseguir uma invulgar nomeação para Melhor Ator, juntando-se a Damien Bonnard ("Les Intraquilles"), Gilles Lellouche ("Marselha..."), Vincent Macaigne ("Médecin De Nuit"), Benoit Magimel ("De Son Vivant"), Pio Marmai ("La Fracture") e Pierre Niney ("Caixa Negra").

Na categoria de Melhor Atriz surgem Leila Bekhti ("Les Intranquilles"), Valeria Bruni Tedeschi ("La Fracture"), Laure Calamay ("Une Femme Du Monde"), Virginie Efira ("Benedetta"), Vicky Krieps ("Abraça-me com Força"), Valérie Lemercier ("A Voz...") e Léa Seydoux ("France").

Além de Xavier Dolan e Vincent Lacoste ("Ilusões Perdidas"), concorrem a Melhor Ator Secundário François Civil e Karim Leklou ("Marselha...") e Sylvain Marcel ("A Voz...").

Nas atrizes secundárias, Aissatou Dialla Sagna ("La Fracture"), Adèle Exarchopoulos ("Mandíbulas") e Danielle Fichaud ("A Voz...") juntam-se a Jeanne Balibar e Cécile de France ("Ilusões Perdidas").

Para Melhor Primeiro Filme, destaque para "Gagarine", de Fanny Liatard e Jérémy Trouilh, que chega esta semana aos cinemas portugueses, nomeado com "Les Magnétiques "(Vincent Maël Cardona), "La Nuée " (Just Philippot), "La Panthère Des Neiges" (Marie Amiguet e Vincent Munier) e "Slalom" (Charlène Favier).

Na categoria de Melhor Filme Estrangeiro estão títulos familiares aos espectadores portugueses como "O Pai" (Florian Zeller) e "Mães Paralelas" (Pedro Almodóvar), passando por "Compartimento Nº6" (Juho Kuosmanen), "A Pior Pessoa do Mundo" (Joachim Trier) e "First Cow – A Primeira Vaca da América" (Kelly Reichardt), e os ainda inéditos "Drive My Car" (Ryusuke Hamaguchi) e "La Loi De Téhéran" (Saeed Roustayi).

Com a atriz Cate Blanchett vai receber um prémio pela carreira, a cerimónia dos César será a 25 de fevereiro, em Paris, culminando um processo de renovação interna na Academia Francesa de Cinema, atualmente presidida pela realizadora Danièle Thompson.

Em 2020, a direção da academia demitiu-se em bloco, semanas antes da cerimónia, entre críticas à gestão da instituição e uma controvérsia em relação ao realizador Roman Polanski.

Na altura, perto de 400 personalidades do cinema pediram uma “reforma completa” da academia, por causa de “mau funcionamento”, “opacidade das contas” e estatutos desatualizados.

Nesse ano, também esteve nomeado - e acabou por ser distinguido - o realizador Roman Polanski pelo filme "J’Accuse – O Oficial e o Espião", num momento em que era acusado novamente de violação, o que motivou vários protestos.