Uma sorridente Gal Gadot festejou nas redes sociais o fim da rodagem do seu próximo grande filme de ação par a plataforma Netflix, "Heart of Stone" [Coração de Pedra, em tradução literal], que após passar por vários países, a trouxe a Portugal e à baixa de Lisboa durante as últimas quatro semanas, além de uma passagem que não estava na agenda pelas urgências de um hospital.

No elenco onde ainda se destaca Jamie Dornan (da saga "Os Cinquenta Sombras de Grey" e "Belfast"), os pormenores estão a ser mantidos em segredo, mas a história é descrita como a abordagem feminina dos "thrillers" de ação e espionagem internacional do género "007" e "Missão: Impossível", com Gal Gadot no papel de Rachel Stone e a assumir as mesmas funções de um James Bond ou Ethan Hunt.

Segundo a imprensa especializada, a atriz israelita recebeu um salário na ordem dos oito algarismos (portanto, acima dos 10 milhões de dólares) que a coloca entre as mais bem pagas de Hollywood.

O argumento é da dupla Greg Rucka (que adaptou a sua banda desenhada para o recente filme de ação da Netflix com Charlize Theron "A Velha Guarda") e Allison Schroeder, nomeada para os Óscares pelo argumento de "Elementos Secretos", com a realização confiada a Tom Harper, responsável pela minissérie "Guerra e Paz" (2016) e os filmes "Wild Rose - Rosa Selvagem" (2017) e "Os Aeronautas" (2019).

"E é o fim da rodagem de um filme. Não posso acreditar que estamos despachados. Esta ideia surgiu-me há cerca de quatro anos e meio apenas com um nome. Stone. E hoje estamos a acabar uma jornada de quase cinco meses em cinco países! Estou tão orgulhosa e tenho de agradecer em primeiro lugar a todas as centenas de pessoas que trabalharam incansavelmente neste filme, equipas no Reino Unido, Itália, Islândia, Marrocos e Portugal! Este vai ser gigantesco!", partilhou a atriz com uma selfie com dezenas de pessoas.

Após uma rodagem atribulada que a levou a ser observada na semana passada nas urgências do hospital Beatriz Ângelo, em Loures, a atriz faz mais agradecimentos antes de concluir com um desejo: "Descanso".