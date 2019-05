"Homens de Negro: Força Internacional" gozou com o erro do último episódio da série "A Guerra dos Tronos".

Após o famoso copo de café no quarto episódio, semelhante aos usados pela Starbucks, duas garrafas de água apareceram numa importante cena do sexto e último episódio, por detrás do pé de Samwell Tarly e entre as cadeiras de Ser Davos e Gendry.

Para além das imagens que ficam para a posteridade, uma nova promoção ao filme "Homens de Negro: Força Internacional" também não esqueceu o "erro embaraçoso": além de fazer um trocadilho com "GOT", mostra uma garrafa a "aparecer" de forma forçada numa cena e a seguir Chris Hemsworth e Tessa Thompson a recorrerem a um famoso utensílio da saga para "apagar" essa memória dos espectadores.

"Fizeram outro erro embaraçoso? Não se preocupem, estamos aqui para vos ajudar."

Ainda com Liam Neeson e Emma Thompson, o novo "MIB" chega aos cinemas portugueses a