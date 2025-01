"Black Widow" estreou-se esta sexta-feira, dia 3 de janeiro, na SkyShowtime. O documentário centra-se na história de Dena Thompson, conhecida como "a viúva negra".

Durante 20 anos, a britânica usou anúncios nos jornais para atrair uma sucessão de futuros esposos e dezenas de amantes, para depois ficar com as suas poupanças. E assim viveu durante todo esse tempo, à custa de fraudes, mentiras, bigamias e homicídios.

"Depois de ter ganho a confiança dos homens que se apaixonaram por ela, era capaz de os coagir a desistir das poupanças de uma vida inteira, das suas casas, a abandonar as suas famílias e a sua liberdade, com base em histórias bizarras, mas convincentes. Mais tarde, as coisas evoluíram para o homicídio", resume o serviço de streaming.

Dena Thompson foi presa em 2003 e condenada pelos seus crimes. Recentemente foi libertada da prisão e as suas vítimas ainda lutam para compreender o que lhes aconteceu.

A minissérie em três episódios inclui testemunhos das vítimas, incluindo o seu primeiro marido – que acabou por ficar sem casa por acreditar que estava a fugir da máfia.