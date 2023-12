George Clooney e Adam Sandler são a dupla improvável para a Netflix vai juntar num filme.

O projeto é de prestígio o vencedor de um Óscar e o ator mais conhecido pelas comédias populares desprezadas pela crítica são as escolhas do próximo trabalho do prestigiado cineasta Noah Baumbach, responsável por títulos como "A Lula e a Baleia" (2005), "Margot e o Casamento" (2007), "Greenberg" (2010) e "Marriage Story" (2019).

Com "Frances Ha" (2012) também iniciou uma relação pessoal e profissional com a atriz, argumentista e realizadora Greta Gerwig: a dupla escreveu "Barbie", o maior sucesso do ano nos cinemas e favorito na corrida aos Óscares.

Será a primeira vez que Clooney trabalha com o realizador, mas não Sandler: juntaram-se para "The Meyerowitz Stories (New and Selected)" (2017), um dos filmes que tem reconciliado o ator com a crítica nos anos mais recentes, e "White Noise", este também com Greta Gerwig.

O novo projeto, ainda sem título, Baumbach escreveu com a atriz britânica Emily Mortimer ("Match Point", "A Invenção de Hugo", "O Regresso de Mary Poppins"), é descrito como um "filme engraçado e emocional sobre a maturidade de adultos".