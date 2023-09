A próxima cerimónia dos Globos de Ouro vai ter duas novas categorias, anunciou esta terça-feira a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA, na sigla em inglês) em exclusivo à revista Variety.

Uma delas é para os filmes mais populares nas bilheteiras ou em streaming, recuperando uma categoria que a Academia dos Óscares chegou a anunciar em agosto de 2018 e foi cancelada "temporariamente" ao fim de apenas 29 dias, depois da chuva de críticas dentro e fora da indústria.

A segunda nova categoria será para reconhecer as atuações nos programas especiais de comédia 'stand-up'.

Para se qualificarem para o "Globo de Ouro por mérito cinematográficas e comercial" (em tradução literal), os filmes têm de chegar arrecadar pelo menos 150 milhões de dólares nas bilheteiras, sendo 100 a nível doméstico. Para os filmes de streaming, o critério será o das audiências com base em dados de “fontes reconhecidas da indústria”.

Os oito nomeados continuam a qualificar-se para as categorias tradicionais de Melhor Filme em Drama e Comédia ou Musical.

Atualmente, são 18 os filmes lançados nos cinemas que arrecadaram mais de 100 milhões nas bilheteiras América do Norte: "Barbie", "Super Mario Bros: O Filme", "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso", "Guardiões da Galáxia - Vol. 3", "Oppenheimer", "A Pequena Sereia", "Homem- Formiga e a Vespa: Quantumania", "John Wick: Capítulo 4", "Sound of Freedom", "Indiana Jones e o Marcador do Destino", "Missão: Impossível - Ajuste de Contas: Parte Um", "Transformers: O Despertar das Feras", "Creed III", "Elemental", "Velocidade Furiosa X", "Tartarugas Ninja: Caos Mutante", "Gritos 6" e "The Flash".

O "Globo de Ouro para Melhor atuação em comédia stand-up em televisão" será para reconhecer um comediante de um programa tradicional do género ou se destaque num elenco. Podem ser elegíveis os programas exibidos nos canais tradicionais e por cabo, plataformas de streaming ou formatos 'premium'.

"Os Globos de Ouro tem uma rica história de apoio e celebração do trabalho dos comediantes e estamos entusiasmados por homenagear o seu brilhantismo juntamente com as excelentes interpretações do ano em cinema e televisão. Além disso, estamos orgulhosos por reconhecer o trabalho árduo e a inovação necessários para fazer um filme que é, ao mesmo tempo, um sucesso de bilheteira e artisticamente excecional", destacou Helen Hoehne, presidente da organização.

O vice-presidente executivo dos Globos também é citado a acrescentar que os 'blockbusters' "normalmente não são reconhecidos entre os prémios do setor, mas deveriam ser".

A 81.ª cerimónia dos Globos de Ouro terá lugar a 7 de janeiro de 2024 e não se sabe onde será transmitida.