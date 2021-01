A partir de agora é oficial: Noah Baumbach só vai fazer filmes para a Netflix.

Após se juntarem pela primeira vez com "The Meyerowitz Stories (New and Selected)" (2017), com Adam Sandler e Dustin Hoffman, a que se seguiu o aclamado "Marriage Story" (2020) com Adam Driver, Scarlett Johansson e Laura Dern, nomeado para seis Óscares e com Dern a ganhar a estatueta como secundária, a plataforma e o realizador, argumentista e produtor assinaram um acordo exclusivo para os próximos anos. A duração não foi divulgada.

Conhecido também por filmes "A Lula e a Baleia" (2005), "Margot e o Casamento" (2008), "Greenberg" (2010), "Frances Ha" (2012) e "Enquanto Somos Jovens" (2014), o realizador mostrou-se claramente satisfeito.

"Quando comecei na indústria do cinema sonhava em encontrar uma casa [estúdio]. Levou-me 25 anos, mas a espera valeu a pena", revelou em comunicado.

"Não podia estar mais entusiasmado por fazer filmes com o Ted [Sarandos, CEO] [...] e toda a gente na Netflix, que são colaboradores maravilhosos e amigos e família", acrescentou.

"Há mais de duas décadas que o Noah tem vindo a escrever e a realizar alguns dos filmes mais pessoais e inspiradores no cinema americano. Quando começámos a trabalhar há quase quatro anos, imediatamente pareceu como se fosse da família e estou contente por finalmente o tornarmos oficial", salientou Ted Sarandos.

Segundo a imprensa especializada, o próximo projeto de Noah Baumbach deverá ser "White Noise", uma adaptação de um livro de Don DeLillo que voltará a trabalhar com Greta Gerwig, com quem é casado, e Adam Driver.