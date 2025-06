"Quero ir" é o mais recente single de Carlos Félix. Com letra e música da autoria do cantor e compositor e de Rita Onofre, a canção teve como inspiração na frase "nenhum homem é uma ilha", do poeta inglês John Donne “nenhum homem é uma ilha”, para transmitir uma mensagem séria e profunda sobre amor próprio.

Com produção de NED FLANGER - que já trabalhou com artistas como iolanda, JÜRA, INÊS APENAS e João Maia Ferreira -, a faixa combina beats pop eletrónicos com a energia orgânica do piano e do violino.

"Assim como uma ilha está isolada no oceano, também uma pessoa que tenta viver sem qualquer ligação aos outros se sente necessariamente como uma ilha, isolada e desconectada. Eu sou um homem e acho que, por vezes, 'sou uma ilha'. Esta canção pretende explorar os dogmas da solidão", partilha Carlos Félix.

"Tal como no meu primeiro single, 'Um Amor Assim', neste tema falo novamente sobre amor mas, desta vez, sobre amor próprio e a aceitação da solidão como parte do percurso", acrescenta.