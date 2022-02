Vem aí mais um capítulo com o vilão e os seus Mínimos: "Gru - O Maldisposto 4" irá estrear-se no cinema a 3 de julho de 2024, o importante fim de semana do Dia da Independência dos EUA.

A Universal Pictures e a Illumination Entertainment anunciaram mais um filme da popular e lucrativa saga de animação com o regresso das vozes originais, nomeadamente Steve Carell, Kristen Wiig, Pierre Coffin, Miranda Cosgrove ed Steve Coogan.

À realização voltará ainda Chris Renaud, que esteve à frente dos dois primeiros capítulos e também dos populares filmes "A Vida Secreta dos Nossos Bichos".

A saga começou em 2010, mas este será o primeiro filme em sete anos: o último, lançado no verão de 2017, arrecadou mais de 1,03 mil milhões de dólares a nível mundial.

Pelo meio, estreou uma popular prequela, "Mínimos" (2015), que terá uma sequela a 30 de junho nos cinemas, "Mínimos 2: A Ascensão de Gru".

Com mais 3,7 mil milhões de dólares faturados nas bilheteiras de todo o mundo, a série “Gru, o Maldisposto” (que inclui os três filmes com a personagem titular mais a fita isolada protagonizada pelos Mínimos) é o franchise animado com mais receitas brutas de todos os tempos.