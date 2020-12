Marvel confirmou a bissexualidade de Star-Lord, o super-herói de "Guardiões da Galáxia".

No número mais recente da banda desenhada, intitulado "em "I Shall Make You a Star-Lord", a personagem interpretada por Chris Pratt no Universo Cinematográfico Marvel surge numa relação poliamorosa com dois humanoides de pele azul, uma mulher chamada Aradia e um homem chamado Mors.

Não se sabe se o realizador James Gunn vai incorporar a bissexualidade no projeto "Guardiões da Galáxia Vol. 3", o que não impede que a notícia sobre o triângulo amoroso esteja a dar que falar nas redes sociais porque Chris Pratt foi acusado no passado de homofobia, o que este sempre desmentiu.

Peter Quill / Star Lord regressará ao cinema da Marvel em "Thor: Love and Thunder", previsto para estrear em maio de 2022, enquanto o "Vol. 3" deverá ser um dos títulos do estúdio para 2023.