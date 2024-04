"Guerra Civil", a história perturbadora de uma América dividida e distópica algures num futuro próximo, manteve por pouco o primeiro lugar nos cinemas norte-americanos neste fim de semana, arrecadando cerca de 11,1 milhões de dólares, avançou no domingo o observador da indústria Exhibitor Relations.

O filme do prestigiado estúdio A24 é protagonizado por Kirsten Dunst como uma fotojornalista aparentemente endurecida, mas cada vez mais atormentada, enquanto ela e os seus colegas viajam por um país encharcado de sangue a caminho de Washington, na esperança de entrevistar um presidente sitiado em terceiro mandato.

Concentrando-se mais na violência angustiante e nos altos e baixos das reportagens de guerra do que na política (posiciona a Califórnia e o Texas entrando numa aliança improvável contra o governo federal), o filme "conseguiu unir os estados azuis e os estados vermelhos", como o Hollywood Reporter colocou os resultados, referindo-se aos estados com tendência liberal ou conservadora.

As suas receitas de 44,9 milhões nos dois primeiros fins de semana tornam-se um dos filmes da aA24 que mais arrecadou nas bilheteiras. Mas com um orçamento de 50 milhões, sem incluir o marketing, também é mais dispendioso, pelo que vai precisar da ajuda do mercado internacional para se tornar rentável.:

Não muito atrás, em segundo lugar, ficou o novo filme da Universal Pictures, "Abigail", com 10,2 milhões - "uma estreia sólida para um novo filme de terror", segundo o analista David A. Gross.

Quem pensou que os vilões de "Sozinho em Casa" passaram por momentos difíceis, imagine os criminosos que sequestram Abigail, de 12 anos, filha de uma figura do submundo, apenas para descobrir que ela é uma vampira assassina. Alisha Weir protagoniza esta reinterpretação do filme “Vampiro Humano", de 1936 ("Dracula's Daughter" no original).

Também no topo da lista está a produção da Warner Bros "Godzilla vs Kong: O Novo Império", com 9,5 milhões. O enorme gorila e o gigante reptiliano unem-se desta vez para salvar as suas espécies – e a nossa, o que já levou a receitas de 170 milhões na América do Norte e uns gigantescos 485.2 a nível global, incluindo uns incríveis 119 na China.

Em quarto lugar e um pouco abaixo das expectativas ficou o novo 'thriller' de espionagem de Guy Ritchie "The Ministry of Ungentlemanly Warfare", com 9 milhões.

Henry Cavill, Eiza Gonzalez e Henry Golding protagonizam uma história fortemente ficcional de uma ousada operação conduzida pelas forças especiais britânicas durante a Segunda Guerra Mundial.

Em quinto lugar ficou a nova comédia de ação e animação da Sony, "Spy x Family Code: White", com 4,9 milhões.

Segundo a análise de Gross, trata-se de uma estreia fraca, dadas as "críticas dos supercríticos e pontuações do público"

Destaque ainda para "Dune: Parte Dois" em oitavo lugar em fim de oito semanas, com 276 milhões na América do Norte e 419 no mercado internacional, cada vez mais perto dos 700 milhões.

Trata-se de um resultado impressionante para o épico de ficção científica do realizador Denis Villeneuve com um elenco de estrelas liderado por Timothée Chalamet, Zendaya e Austin Butler em tempos de pós-pandemia: é o mais rentável nos cinemas em 2024 e apenas cinco em 2023, oito em 2022 e cinco em 2021 conseguiram ultrapassar a marca dos 700 milhões.

Com um orçamento de 190 milhões e cerca de 100 gastos em marketing, o filme superou em muito o primeiro "Dune", que arrecadou cerca de 401 milhões inicialmente em 2021.