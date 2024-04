O intenso triângulo amoroso e desportivo de "Challengers" estreou este fim de semana na liderança das bilheteiras da América do Norte, arrecadando cerca de 15 milhões de dólares, aproveitando as críticas muito positivas e o poder 'online' da atriz e cantora Zendaya, informou no domingo o observador da indústria Exhibitor Relations.

“Esta é uma abertura forte para um romance e um drama desportivo”, disse o analista David A. Gross, creditando o poder de estrela de Zendaya e o talento como realizador do italiano Luca Guadagnino (o mesmo de “Chama-me Pelo Teu Nome”).

“Este é o material certo com o realizador certo, apresentando a estrela certa na altura certa”, resumiu o mesmo analista.

Zendaya interpreta um prodígio do ténis que se reforma após uma lesão e, mais tarde, ajuda o seu marido (Mike Faist) a preparar-se para um torneio que culminará numa partida importante contra um jogador (Josh O'Connor) que, estranhamente, é o seu ex-amante e um ex-melhor amigo do parceiro.

E sim, Zendaya consegue jogar ténis, após treinar durante três meses com o tenista profissional Brad Gilbert, com Guadagnino a dizer à revista Variety que ela era tão boa que raramente precisava usar imagens da sua dupla.

Em segundo lugar no período de sexta a domingo ficou outra nova lançamento, o drama religioso "Unsung Hero", com 7,8 milhões.

O filme parcialmente baseado em factos verídicos acompanha um homem que muda a sua família amante da música da Austrália para os EUA após o colapso de seu negócio de promoção de espetáculos. Colegas amigáveis ​​​​da mesma igreja e o poder da oração (alerta de spoiler) podem conseguir ajudá-lo e aos seus sete filhos a mudar as coisas.

Em terceiro lugar, pelo segundo fim de semana consecutivo, ficou "Godzilla x Kong: O Novo Império", com 7,2 milhões. O enorme gorila e o réptil gigante, que não são amigos naturais, unem-se desta vez para salvar a sua espécie - e a nossa, com bons resultados nas bilheteiras.

Enquanto isso, "Guerra Civil", uma saga perturbadora sobre uma América distópica num futuro próximo, caiu três posições em relação ao primeiro lugar do fim de semana passado, arrecadando 7 milhões.

Kirsten Dunst interpreta uma fotojornalista veterana que se vê cada vez mais atormentada enquanto viaja por um país encharcado de sangue na esperança de entrevistar um presidente sitiado em terceiro mandato.

Em quinto lugar, caindo duas posições, ficou o filme de terror "Abigail", com 5,3 milhões, onde Alisha Weir interpreta Abigail, de 12 anos, cujos sequestradores descobrem tarde demais que é uma vampira assassina.