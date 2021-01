Era uma questão de (falta de) tempo até a pandemia lançar o caos a sério na temporada de prémios.

Na segunda-feira (5), a associação de profissionais da música (Recording Academy) anunciou o adiamento da 63.ª cerimónia dos Grammy de 31 de janeiro para 14 de março por causa da pandemia.

O evento de atribuição dos prémios da indústria discográfica americana está previsto para Los Angeles, no Staples Center, Califórnia, onde o número de infeções por COVID-19 tem vindo a crescer.

Problema: 14 de março também é quando vão decorrer os SAG Awards, os prémios do Sindicato dos Atores norte-americanos. Que tinha anunciado a data a 2 de julho do ano passado.

E foram precisas apenas algumas horas para a organização reagir.

"Estamos extremamente desiludidos por saber do conflito de datas, 14 de março, anunciado [...] para a cerimónia deste ano dos Grammy. Anunciámos a mesma data para os SAG Awards no passado mês de julho com a intenção de dar a maior margem de agendamento possível às outras cerimónias de prémios. Esperamos a mesma consideração das nossas organizações irmãs em toda a indústria", divulga o comunicado.

"Os SAG Awards reconhecem as interpretações de excelência do ano passado. Iremos outra vez criar uma cerimónia espetacular que cumpra essa missão, As nossas duas organizações, SAG-AFTRA e Recording Academy, têm membros em comum e trabalham juntos de forma eficaz para defender artistas em muitas áreas. Num ambiente que é cada vez mais desafiante para os programas de cerimónias de prémios, também temos um interesse mútuo em mostrar com sucesso a arte e o talento de nossos respetivos membros", acrescenta o sindicato dos atores.

"Estamos em contacto com a Recording Academy e continuaremos a trabalhar com as nossas organizações irmãs para encontrar maneiras de tornar a temporada de prémios deste ano a mais bem-sucedida que seja possível", conclui.

A maior cerimónia de todas, a dos Óscares, que serve de referência para as datas de todas as outras (sejam ou não de cinema), está marcada para 25 de abril.