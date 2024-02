"Oppenheimer" foi o grande vencedor nos Screen Actors Guild Awards (SAG), entregues no sábado, quando as estrelas de Hollywood participaram na primeira gala de prémios do seu sindicato desde que fizeram a sua greve mais longa de todos os tempos no ano passado.

O prestigiado prémio de Melhor Elenco nos SAG Awards é historicamente um forte prognosticador dos Óscares e faz de "Oppenheimer" um formidável candidato para Melhor Filme.

O drama épico de Christopher Nolan sobre o pai da bomba atómica também levou ainda os prémios de Melhor Ator para Cillian Murphy, que interpreta o cientista que dá o título do filme e ganhou avanço sobre o seu principal rival da temporada, Paul Giamatti em "Os Excluídos", e, sem surpresa, o de Melhor Ator Secundário para Robert Downey Jr, interpretando o seu rival Lewis Strauss.

“Isto é extremamente especial para mim porque vem de vocês”, disse Murphy, ecoando o sentimento que os vencedores foram expressando ao longo da noite por serem reconhecidos por pares.

“Este foi o melhor grupo de atores com que alguma vez tive o prazer de trabalhar”, afirmou, lembrando que há 28 anos, quando começou a tentar seguir a carreira de ator, era um “músico falhado”.

“Porquê eu, porquê agora? Porque é que as coisas estão a correr-me de feição?” questionou Downey Jr., que tem vencido repetidamente na temporada e apostado no humor nos discursos. “Ao contrário dos meus colegas nomeados, nunca me vou fartar de ouvir o som da minha própria voz”, gracejou.

“Obrigado pelo convite para desempenhar um papel genuíno na realização deste filme assustadoramente importante”, disse Kenneth Branagh, falando em nome do elenco no prémio final.

O clima na gala foi de comemoração geral, já que os membros do SAG-AFTRA – o sindicato que representa cerca de 120 mil artistas, incluindo as grandes estrelas – juntaram-se em grande número pela primeira vez desde o fim da greve em novembro.

Branagh lembrou como o elenco do filme saiu da sua estreia em Londres em julho passado, quando a paralisação estava prestes a começar.

“Este é um momento de círculo completo para nós”, disse.

"Não vimos o filme naquela noite e saímos convictamente da passadeira vermelha em direção à solidariedade convosco. Receber este reconhecimento num ano de conquistas espetaculares por parte de toda a gente nesta sala, os nossos amigos e heróis atores, significa tudo para nós", notou sob fortes aplausos..

O sindicato finalmente obteve ganhos duramente conquistados, incluindo melhores salários e proteções contra Inteligência Artificial (IA) de estúdios como Disney e Netflix.

“Vocês sobreviveram à greve mais longa da história do nosso sindicato com coragem e convicção”, disse a presidente da SAG-AFTRA, a atriz e comediante Fran Drescher.

Advertindo que a IA poderia “aprisionar-nos numa matrix onde nenhum de nós sabe o que é real”, Drescher disse que as conquistas “seminais” obtidas nas negociações “definiriam a trajetória para muitas gerações futuras”.

Terminou a corrida para o Óscar de Melhor Filme?

Atores de "Oppenheimer" premiados em Melhor Elenco: Benny Safdie, Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Josh Hartnett, Alden Ehrenreich, Casey Affleck, Emily Blunt e Kenneth Branagh

"Oppenheimer" vem conquistando prémios incansavelmente durante toda a temporada.

Nomeado para 13 Óscares, o filme já ganhou prémios importantes nos Globos de Ouro, Critics Choice Awards, Sindicato dos Realizadores e nos BAFTA (os "Óscares britânicos").

Agora soma o principal prémio SAG-AFTRA de Melhor Elenco, o que levou a recentes vitórias nos Óscar de Melhor Filme para títulos como "Parasitas", "CODA" e "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo".

Muitos dos mesmos atores que votam nos SAG Awards também fazem parte do maior bloco de votação para os Óscares, cuja cerimónia terá lugar a a 10 de março.

"Oppenheimer" derrotou "Barbie", "Assassinos da Lua das Flores", "American Fiction" e "ACor Púrpura" nas principais honras.

Na categoria de Melhor Atriz, Lily Gladstone ("Assassinos..."), num resultado observado de perto que abre a disputa pelos Óscares, já que é a categoria mais incerta, superando e ganhando ascendente sobre a sua principal rival, Emma Stone ("Pobres Criaturas").

A atriz indígena, que interpreta Mollie Burkhart, uma mulher Osage explorada por malévolos vizinhos brancos no épico ambientado na década de 1920 de Martin Scorsese, começou e terminou o seu discurso de aceitação na sua língua nativa, Blackfeet.

“Meus caros atores, sinto o bom naquilo que vocês fizeram, naquilo que fazem”, afirmou Gladstone. “Este foi um ano difícil para todos nós”, lembrou, numa menção à greve de quase quatro meses.

“É verdadeiramente uma dádiva podermos viver disto, essa é a vitória”, considerou. “Trazemos empatia a um mundo que precisa muito dela”, sublinhou. “Nós continuamos a sentir, de forma corajosa, e isso humaniza as pessoas, tira-as das sombras e dá-lhes visibilidade”, acrescentou.

A atriz urgiu os contadores de histórias a “continuarem a dizer as suas verdades e a falarem uns pelos outros”.

Os prémios de Atriz Secundária nesta temporada têm ido consistentemente para Da'Vine Joy Randolph ("Os Excluídos") e a gala de sábado não foi diferente.

A atriz fez um discurso de aceitação apaixonado em defesa da profissão e dos sonhos daqueles que ainda não conseguiram chegar onde desejam.

“Em que outra profissão poderíamos viver tantas vidas”, questionou. “Acordo todos os dias cheia de gratidão por ser uma atriz com trabalho”, disse.

Randolph foi distinguida pela interpretação de Mary Lamb no filme de Alexander Payne. “Para todos os atores que ainda estão por aí à espera, a vossa vida pode mudar num só dia. Continuem”, exortou.

Numa rara aparição pública para a estrela de 81 anos, Barbra Streisand recebeu um prémio pela carreira, sendo aplaudida de pé.

“Lembro-me de sonhar em ser atriz quando era adolescente, sentada no meu quarto em Brooklyn a comer gelado de sabor a café e a ler uma revista de cinema”, contou durante o discurso. “De alguma forma, tudo se realizou”, acrescentou.

Membro do Sindicato dos Atores há mais de 60 anos, Streisand frisou que é “um privilégio” fazer parte desta profissão e lembrou que muitos dos criadores da indústria chegaram a Hollywood fugidos da perseguição aos judeus na Europa.

“Sonho com um mundo onde tais preconceitos são coisas do passado”, afirmou Streisand. “Sempre acreditei no poder da verdade”, acrescentou.

Netflix e relaxar

Atores de "The Bear" com o prémio de Melhor Elenco em Série de Comédia

A noite também homenageou a televisão. "The Bear" conquistou vitórias na comédia para o seu elenco e para os atores Jeremy Allen White e Ayo Edebiri.

“Sinto-me tão honrado por fazer parte desta comunidade”, expressou Jeremy Allen White. “Quis fazer parte desta comunidade toda a minha vida. Não tinha plano B”, revelou o ator, que começou muito cedo na carreira.

White disse sentir-se “incrivelmente emocionado” por estar em palco a receber o reconhecimento dos seus pares.

Ayo Edebiri ecoou o sentimento de gratidão e disse que estar ali a ser premiada era “de loucos”.

"Succession" ganhou o prémio de elenco de série dramática, enquanto Elizabeth Debicki ganhou o de Melhor Atriz por "The Crown" pela sua interpretação da falecida princesa Diana.

“Um último viva”, disse Alan Ruck, que deu corpo a Connor Roy durante quatro temporadas e fez o discurso de vitória em nome de todo o elenco.

“Vocês estão a olhar para algumas das pessoas mais sortudas do planeta, e algumas das mais gratas”, afirmou o ator, considerando que “Succession” foi uma das melhores séries de sempre da televisão.

“A magia de ‘Succession’ é que a escrita era tão fabulosa que nos inspirou todos a trazermos as melhores prestações desde o início", continuou. “Conseguimos apanhar um relâmpago dentro de uma garrafa”, acrescentou.

Atores de "Succession", Melhor Elenco de Série de Drama

Pedro Pascal levou o prémio de Melhor Ator em séria dramática por “The Last of Us”, admitindo que estava alcoolizado, ao tornar-se um dos muitos artistas a aproveitar o tom descontraído da transmissão da Netflix – e outras regras sobre o que é permitido – soltando um palavrão "F".

“Não consigo lembrar-me dos vossos nomes agora”, admitiu, lembrando que faz parte do Sindicato dos Atores desde 1999. “Vou ter um ataque de pânico e vou-me embora”, acrescentou.

Na categoria de Filme para Televisão ou Minissérie, “Rixa” voltou a ganhar, tal como nas outras entregas de prémios da temporada. Ali Wong, que foi Melhor Atriz, agradeceu à mãe de 83 anos a paciência que teve com ela quando lhe disse que queria fazer comédia ‘stand-up’.

Steven Yeun, Melhor Ator na mesma categoria e pela mesma série, recordou como o primeiro emprego como ator que lhe permitiu entrar no Sindicato dos Atores foi um anúncio para uma marca de chocolates.

“Senti-me tão entusiasmado por receber aquele cartão quanto por receber agora este prémio”, gracejou.

A 30.ª cerimónia dos SAG Awards tornou-se o primeiro programa de prémios de Hollywood a ser transmitido globalmente na Netflix.

A plataforma de streaming tem-se movido cautelosamente para o espaço de eventos ao vivo nos últimos anos, com um especial de comédia de Chris Rock e um torneio de golfe de celebridades.

A mudança para a Netflix dos canais por cabo menores dos EUA TBS e TNT, deu aos SAG Awards acesso à base de 260 milhões de subscritores da gigante do streaming, e sem intervalos para publicidade. Apesar disso, o relaxamento sem imposição de tempo aos discursos dos premiados refletiu-se na duração: três horas e 14 minutos em vez das duas horas previstas pelos produtores da cerimónia.

“Pessoalmente, mal posso esperar para chegar em casa e ter a Netflix a recomendar-me este programa com base em todas as outras coisas a que assisti”, brincou Idris Elba, que abriu a gala.

LISTA COMPLETA DE VENCEDORES

CINEMA

Melhor Elenco: "Oppenheimer"

Melhor Ator: Cillian Murphy, "Oppenheimer"

Melhor Atriz: Lily Gladstone, "Assassinos da Lua das Flores"

Melhor Ator Secundário: Robert Downey, Jr., "Oppenheimer"

Melhor Atriz Secundária: Da'Vine Joy Randolph, "Os Excluídos"

Melhor Equipa de Duplos: "Missão: Impossível - Ajuste De Contas Parte Um"

TELEVISÃO

Melhor Elenco em Série de Drama: "Succession"

Melhor Ator em Série de Drama: Pedro Pascal, "The Last of Us"

Melhor Atriz em Série de Drama: Elizabeth Debicki, "The Crown"

Melhor Elenco em Série de Comédia: "The Bear"

Melhor Ator em Série de Comédia: Jeremy Allen White, "The Bear"

Melhor Atriz em Série de Comédia: Ayo Edebiri, "The Bear"

Melhor Ator em Minissérie ou Telefilme: Steven Yeun, "Rixa"

Melhor Atriz em Minissérie ou Telefilme: Ali Wong, "Rixa"

Melhor Equipa de Duplos em Televisão: "The Last of Us"