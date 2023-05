Guy Ritchie está a aumentar o ritmo de trabalho, com os filmes a sucederem-se uns aos outros, mas a trabalhar com os mesmos atores.

Com "The Covenant", protagonizado por Jake Gyllenhaal, a chegar aos cinemas norte-americanos e britânicos em abril, o realizador britânico já terminou a rodagem de "The Ministry of Ungentlemanly Warfare", com Henry Cavill e Eiza González, e tem alinhada outra produção para arrancar este verão, precisamente com este trio de atores.

Pronto para ser apresentado aos investidores no próximo mercado de Cannes, o projeto ainda sem título será um filme de ação de grande orçamento.

Jake Gyllenhaal com Guy Ritchie na rodagem de "The Covenant"

A partir de um argumento original do próprio realizador, os pormenores sobre a história são vagos, mas segundo o Deadline, andará à volta de dois especialistas em "extrações" encarregues do planeamento da fuga de uma importante negociadora.

Com a rodagem marcada para arrancar em Espanha, Guy Ritchie destacou a importância de trabalhar com pessoas da sua confiança: este já será o terceiro filme com Henry Cavill, pois a colaboração começou com "O Agente da U.N.C.L.E." em 2015 (e Jake Gyllenhaal e Eiza González também estiveram juntos em "Ambulância", de Michael Bay, de 2022).

"Há algo de especial que acontece quando se colabora regularmente com os mesmos parceiros: constrói-se um atalho de comunicação e uma confiança que permitem que todos façam o seu melhor trabalho. Jake, Henry e Eiza são atores incrivelmente talentosos, empenhados e cativantes. Este será um filme cheio de ação que é intelectualmente estimulante e fisicamente emocionante", destacou o realizador no comunicado oficial.