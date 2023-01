Aconteceu há 14 anos: "O Cavaleiro das Trevas" era nomeado para oito Óscares, mas falhou a categoria principal de Melhor Filme. E Christopher Nolan também ficou de fora para Melhor Realização.

Considerado um dos melhores filmes da história do cinema e ainda mais no género dos super-heróis, o escândalo levou a Academia a mudar as regras: no ano a seguir, a categoria passou de cinco para dez nomeados. E embora o número tenha variado noutras edições, tornou-se regra a partir de 2021.

No fim, a única estatueta, a título póstumo, foi a de Ator Secundário para a interpretação icónica de Heath Ledger como Joker.

Steven Spielberg recordou-se da história quando lhe perguntaram sobre as nomeações este ano de grandes sucessos de bilheteira como "Avatar: O Caminho da Água" e "Top Gun: Maverick".

"Estou realmente encorajado por isso. Chegou tarde para o filme que deveria ter sido nomeado há alguns anos: 'O Cavaleiro das Trevas', de Christopher Nolan. Agora, sem dúvida que teria recebido uma nomeação para Melhor Filme", disse o influente cineasta ao Deadline.

A inclusão de duas sequelas para Melhor Filme, a primeira vez na história dos Óscares, é outro sinal positivo: "Ter esses dois 'blockbusters' de forma sólida no Top 10 é algo que todos devíamos festejar".

A corrida aos Óscares é liderada pelas 11 nomeações de "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo", seguido de "Os Espíritos de Inisherin" e "A Oeste Nada de Novo" com nove.

A seguir estão "Elvis" (8), "Os Fabelmans", precisamente de Spielberg (7), "Tár" (6), "Top Gun Maverick" (6), "Avatar: O Caminho da Água" (4), "Triângulo da Tristeza" (3) e "A Voz das Mulheres" (2).

A cerimónia está marcada para 12 de março.