Pela primeira vez na história destes galardões, o prémio irá chamar-se Melhor Filme Internacional, e não Melhor Filme de Língua Estrangeira, depois de os membros da academia terem aprovado este ano a mudança de nome.

Dos candidatos selecionados, a organização escolherá, em dezembro, um total de 10 candidatos oficiais à estatueta de ouro.

Os aspirantes latino-americanos são "Heroic Losers", da Argentina; “Sinto sua falta”, da Bolívia; "Vida Invisível", do Brasil; "Aranha", do Chile; "Macacos", da Colômbia; "O despertar das formigas", da Costa Rica; "Um tradutor", de Cuba, "O projecionista", da República Dominicana; "A noite mais longa", do Equador; "Sangue, paixão e café", das Honduras, e "A camareira”, do México.

Completam a lista "Everybody Changes", do Panamá; "Retábulo", do Peru; "A Herdade”, de Portugal; "Dor e Glória", da Espanha; "The Moneychanger", do Uruguai, e "Being Impossible", da Venezuela.