"Oppenheimer", que acompanha as atribulações do chamado pai da bomba atómica, iniciou uma temporada de êxito em Hollywood e coloca-se como favorito para acumular as nomeações aos prémios da Academia, incluindo de Melhor Filme e Melhor Realizador para Christopher Nolan.

"Definitivamente, está na dianteira porque tem peso. É importante e é bem feito", diz à AFP Pete Hammond, colunista da publicação de entretenimento Deadline. "Nolan é um exagerado. [O filme] tem tudo".

"Barbie", de Greta Gerwig, também está no topo das previsões, apesar de ter perdido o trono no início da temporada para "Pobres Criaturas", outro filme dedicado à história de uma mulher a descobrir um mundo dominado por homens.

Embora "Barbie" tenha feito história com o filme com maior receita de bilheteira de todos os tempos, com uma receita global de 1,4 mil milhões de dólares, Hammond adverte que pode estar em "desvantagem" porque as comédias não costumam sobressair na principal cerimónia de prémios de Hollywood.

"Assassinos da Lua das Flores", de Martin Scorsese; a crónica surreal "Pobres criaturas", de Yorgos Lanthimos e a comédia dramática "Os Excluídos", de Alexander Payne, também estão entre os candidatos às nomeações.

"Pode haver uma surpresa", avalia Hammond, mas entre o fenómeno "Barbenheimer" e o cenário após as primeiras cerimónias do ano, "parece ser fácil prever quais serão os dez nomeados" na categoria principal.

Na categoria de Melhor Realização, o debate é mais tenso, considerando que há apenas cinco vagas.

As apostas são altas para Nolan e Scorsese, enquanto Lanthimos, Gerwig e Alexander Payne geram expectativas.

Os prémios de interpretação

Nas categorias de interpretação, a disputa anuncia-se complexa pela abundância de opções.

Para melhor atriz, Hammond destaca as vencedores dos Globos de Ouro Emma Stone ("Pobres criaturas") e Lily Gladstone ("Assassinos da Lua das Flores").

Carey Mulligan, que interpreta a esposa do compositor Leonard Bernstein em "Maestro", Annette Bening, protagonista do biográfico "Nyad" e Margot Robbie, que deu vida à boneca mais famosa do mundo, podem completar o quadro, segundo o colunista.

Entre os intérpretes masculinos, ninguém duvida de que Cillian Murphy, no papel de J. Robert Oppenheimer, receberá a nomeação, "mas a disputa é aguerrida", diz Hammond.

Paul Giamatti, que já tem duas estatuetas e é candidato ao prémio do sindicato dos atores por seu papel no aclamado "Os Excluídos", é um forte candidato à nomeação, assim como Bradley Cooper ("Maestro"), Jeffrey Wright ("American Fiction") e Colman Domingo ("Rustin").

"E, assim, Leonardo DiCaprio poderá ficar de fora da disputa porque esta é uma categoria muito forte", explica.

O mesmo é válido para as categorias de ator e atriz secundários, que provavelmente serão disputadas por atores como Robert De Niro, Robert Downey Jr., Ryan Gosling e Willem Dafoe, e atrizes como Emily Blunt, Danielle Brooks, Jodie Foster e Da'Vine Joy Randolph, que tem sido muito comentada.

Recorde global

As nomeações aos Óscares, chave de ouro da temporada de prémios em Hollywood, serão anunciadas na terça-feira, em Los Angeles, às 5h30 locais (13h30 de Lisboa).

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que impulsiona uma campanha por uma representação mais global, recebeu votos de membros de 93 países - um marco.

Especialistas esperam inclusivamente que duas produções de língua não inglesa disputem a cobiçada estatueta de melhor filme, prémio que costuma ser tradicionalmente atribuído a filmes produzidos nos Estados Unidos.

O francês "Anatomia de uma Queda" (Justine Triet) e a coprodução assinada pelo Reino Unido "A Zona de Interesse" (Jonathan Glazer) conquistaram a crítica na Europa e abriram espaço nos Estados Unidos.

Tanto Triet quanto Glazer poderão levar o prémio de Melhor Realizador.

Enquanto o sucesso de Triet, que lhe rendeu a Palma de Ouro em Cannes, não pode concorrer ao Óscar de Melhor Filme Estrangeiro porque a França apresentou outro candidato, o drama de Glazer, passado em Auschwitz, e baseado no livro de Martin Amis, é um dos favoritos na categoria.

Assim como o espanhol "A Sociedade da Neve" (J.A. Bayona), sobre a odisseia de uma equipe de raguebi amador do Uruguai, quando o avião em que viajava caiu na Cordilheira dos Andes, em 1972.

A 96ª cerimónia de entrega dos Óscares será apresentada pelo comediante Jimmy Kimmel e terá lugar a 10 de março em Hollywood, o mesmo dia das eleições legislativas em Portugal.