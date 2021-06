Sharon Stone tornou-se um dos tópicos nas redes sociais esta terça-feira após terem sido partilhados excertos de uma entrevista onde falou com franqueza sobre a "adoração" de Meryl Streep.

Um fã da estrela de "Instinto Fatal" e "Casino" partilhou as declarações com cerca de um mês à Everything Zoomer após descobrir que ontem era o 72.º aniversário da vencedora de três Óscares.

Tudo começou com uma "pergunta de algibeira" sobre como tinha sido "finalmente" trabalhar com Streep no filme "Laundromat: O Escândalo dos Papéis do Panamá", de Steven Soderbergh (2019).

"Gosto da forma como enquadra isso, que finalmente consegui trabalhar com Meryl Streep. Não disse, 'A Meryl finalmente conseguiu trabalhar com a Sharon Stone' ou 'Finalmente conseguimos trabalhar juntas.''", respondeu à entrevistadora Johanna Schneller.

"Porque foi assim que seguiu a vida dela, que ela foi construída para ser, 'Toda a gente quer trabalhar com a Meryl.' Pergunto-me se ela gosta disso?", acrescentou.

"A forma como estruturou a pergunta é em grande parte a resposta à pergunta. A indústria foi programada para que todos nós devêssemos invejar e admirar a Meryl porque apenas a Meryl conseguiu ser a boa. E toda a gente deveria competir contra a Meryl. Acho que a Meryl é uma mulher e atriz incrivelmente maravilhosa. Mas na minha opinião, francamente, há outras atrizes tão talentosas como a Meryl Streep. Toda a adoração de Meryl Streep é parte do que Hollywood faz com as mulheres.", continuou.

Sharon Stone deu exemplos para defender o seu ponto de vista: "A Viola Davis é uma atriz tão boa como a Meryl Streep. Emma Thompson. Judy Davis. Olivia Colman. Kate Winslet, por amor de Deus. Mas diz-se Meryl e toda a gente cai no chão."

"Sou uma vilã muito melhor do que a Meryl e tenho a certeza que ela confirmaria isso.", gabou-se a seguir.

"A Meryl não iria ser boa em 'Instinto Fatal' ou em 'Casino'. Eu seria melhor. E eu sei isso. E ela sabe isso.", reforçou.