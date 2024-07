Não precisou de grandes apresentações uma nova fotografia partilhada por Sharon Stone nas redes sociais que remete para a mais famosa cena de "Instinto Fatal", o filme que a tornou uma estrela de cinema em 1992.

"Basically... yours" ['basicamente... vossa', em tradução livre] foi a resumida descrição que acompanha a fotografia do novo 'interrogatório' de

da atriz de 66 anos em lingerie vermelha e uma inconfundível pose da sua personagem Catherine Tramell.

A FOTOGRAFIA.

A cena, claro, é famosa pela nudez explícita no descruzar de pernas mais famoso da história do cinema, quando a escritora, psicóloga e potencial 'assassina em série' era interrogada por polícias na esquadra, incluindo Michael Douglas.

O momento é uma famosa fonte de divergência entre Sharon Stone e o realizador Paul Verhoeven desde 1992.

Numa entrevista em 2022, a atriz manteve a versão da sua autobiografia, publicada um ano antes: o realizador holandês pediu-lhe para tirar a roupa interior porque brilhava muito e se refletia na câmara, prometendo que não se ia ver nada na versão final.

"Teria sido uma coisa muito mais justa e razoável que me tivessem mostrado primeiro sozinha, mas era uma parte do filme e tenho certeza que eles não queriam uma atriz novata a exagerar e a dizer-lhes o que fazer. Portanto, falei com o meu advogado, ponderei as minhas opções e tomei então a decisão de permitir que a cena ficasse. Refletindo para trás, ainda acho que foi a escolha certa para o filme, mesmo que tenha demorado um pouco até chegar a essa conclusão", disse à revista InStyle.

Mas segundo Verhoeven, Sharon Stone "sabia exatamente o que estávamos a fazer".

"A minha recordação é radicalmente diferente da recordação da Sharon. Isso não atrapalha e não tem nada a ver com a forma maravilhosa como ela retratou Catherine Tramell. Ela é absolutamente fenomenal. Ainda temos um relacionamento agradável e trocamos mensagens de texto. Mas a sua versão é impossível. Ela sabia exatamente o que estávamos a fazer.", respondeu Paul Verhoeven numa entrevista à publicação Variety em 2021.

E continuou: "Disse-lhe que se baseava na história de uma mulher que conheci quando era estudante e que cruzava frequentemente as pernas sem roupa interior em festas. Quando um amigo meu lhe disse que podíamos ver a sua vagina, ela respondeu, 'Claro, é por isso que o faço.' E então, a Sharon e eu decidimos fazer uma cena semelhante."