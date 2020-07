O seu caso foi ainda apresentando como exemplo da tendêndia de Hollywood para escolher atores cisgénero mais conhecidos para papéis transgénero, em detrimento de atores transgénero.

Na segunda-feira à noite, Halle Berry anunciou que desistia do projeto.

"Enquanto mulher cisgénero, percebo agora que não devia ter sido escolhida para este papel e inegavelmente a comunidade transgénero deveria ter a oportunidade de contar as suas histórias", partilhou numa declaração nas redes sociais.

"Estou grata pela orientação e as conversas crítica dos últimos dias e continuarei a ouvir, educar e aprender com este erro ouvindo, educando e aprendendo com esse erro. Prometo ser uma aliada no uso da minha voz para para promover melhor representação no ecrã, tanto à frente como atrás das câmaras", concluiu.