Passados 22 anos daquele beijo com que Adrien Brody surpreendeu Halle Berry na cerimónia de 2003 após ganhar a estatueta de Melhor Ator com "O Pianista" e que se tornou um dos momentos mais icónicos dos Óscares, a surpresa foi ao contrário.

No meio da confusão da passadeira vermelha da cerimónia de 2025, Hally Berry descobriu o ator nomeado outra vez por "O Brutalista quando estava a dar uma entrevista e aproveitou a oportunidade para retribuir.

Mais tarde, disse que tinha pedido autorização primeiro a Georgina Chapman, a mulher do ator e contou à Variety o que lhe passou pela cabeça.

“Aquela foi uma noite incrível para ele e para mim também. Fazer parte do momento dele… esta noite, tive que retribuir. Vi-o em festas, vi-o na Arábia Saudita e em muitos sítios, mas esta é a primeira vez desde aquela noite que o vejo algures numa passadeira vermelha. Ele está nomeado este ano. Merecia aquilo m as esta ”, brincou Berry com Marc Malkin da Variety no tapete vermelho do Oscar. “Eu o vi em festas, mas é a primeira vez desde aquela noite que o vejo no tapete vermelho em algum lugar. Ele foi indicado este ano. E achei que ele merecia aquilo", recordou.