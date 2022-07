Obrigado, mas não obrigado: Chris Pratt não quer ser literalmente perseguido pelo fantasma de Harrison Ford se um dia se tornasse Indiana Jones.

Após a estreia do primeiro "Guardiões da Galáxia" (2014) e ainda antes de se tornar a estrela de "Mundo Jurássico", Pratt tornou-se um favorito dos fãs para ser Indiana Jones.

Mas em maio deste ano, Kathleen Kennedy, produtora de todos os filmes e presidente da Lucasfilm, reconheceu que aprendeu uma lição com "Han Solo: Uma História de Star Wars" e mais ninguém seria Indiana Jones.

Já o próprio Ford sempre se mostrou muito protetor em relação à personagem que se confunde consigo desde "Os Salteadores da Arca Perdida" (1981): sempre bem disposto, ficou célebre ao dizer numa entrevista em 2019 que "Eu sou o Indiana Jones. Quando morrer, ele morre. É simples".

"É uma péssima forma de dizer isto ao Chris Pine. Desculpa", acrescentou, e pela expressão, era possível que Ford estivesse deliberadamente a "confundir" os dois atores.

Agora, numa recente entrevista, Chris Pratt optou por usar o humor para não responder se era verdade que o realizador Steven Spielberg tinha falado com ele para ser o próximo "Indy".

"Nem sequer sei quem é o Steven Spielberg. Quem? Steven quem? Eles não estão a fazer Indiana Jones com Harrison Ford?", desviou ao falar com o jornalista Josh Horowitz, que não ficou convencido.

"Tudo o que sei é que um dia vi uma citação do Harrison Ford e nem sequer sei se era realmente ele, mas foi o suficiente para me assustar, do género 'Quando eu morrer, Indiana Jones morre'. E eu fiquei, vou ser perseguido um dia pelo fantasma de Harrison Ford quando ele morrer se eu interpretar...?", acrescentou.

"Não sei, acho que nada disso é real", concluiu sobre o tema.

De facto, Ford voltará a ser Indiana Jones pela quinta vez no cinema num filme ainda sem título oficial que terminou a rodagem em fevereiro e estreará no final de junho de 2023.

O EXCERTO DA ENTREVISTA.