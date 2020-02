Harrison Ford tem um novo filme a chegar aos cinemas ("O Apelo Selvagem", que estreia em Portugal já esta semana), o que significa ter de dar as entrevistas que tantas vezes mostrou, ao longo da carreira, que não é a uma das suas partes preferidas no trabalho.

Num encontro com a CBS News transmitido este domingo (16), o ator falou sobre os desafios de regressar às personagens que interpretou no passado e acabou por revelar uma novidade concreta sobre o quinto "Indiana Jones".

"Tentar não parecer pateta. Sabe o que quero dizer, correr em calças apertadas e botas altas. Terei uma resposta mais apropriada tendo em conta que vou começar a fazer o 'Indiana Jones' dentro de dois meses", explicou, confirmando assim que a rodagem com Steven Spielberg começa finalmente em abril e, portanto, o projeto tantas vezes adiado está no bom caminho para cumprir a data de estreia de 10 de julho de 2021.

A seguir, Harrison Ford deu uma perspetiva sobre como encara a sua carreira enquanto estrela de cinema.

"Quando temos a oportunidade de fazer outro, é porque as pessoas gostaram. Sinto-me obrigado a garantir que nossos esforços sejam tão ambiciosos quanto eram quando começámos. Tem-se um sentido de responsabilidade para com nossos clientes", esclareceu.

"Penso nas pessoas que vão aos meus filmes mais como clientes do que fãs. 'Fãs' parece-me algo estranho, sempre foi assim; mas sinto-me melhor a pensar no facto de que essas pessoas apoiam o meu negócio e sou responsável perante elas pela qualidade do serviço que estou a oferecer", concluiu.