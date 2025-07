"Bridget Jones: Louca Por Ele", com Renée Zellweger, e "O Match Perfeito", à volta do triângulo formado por Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal, mostraram que as comédias românticas ainda podem ser sucesso nos cinemas, onde foram outrora um dos géneros mais populares, antes de se transferirem há alguns anos para as plataformas de streaming.

Um grande estúdio de Hollywood, a Paramount Pictures, vai voltar a apostar no género para o grande ecrã, juntando Hailee Steinfeld e Miles Teller em "Winter Games" [Jogos de Inverno, em tradução literal], revelou a Deadline.

Mais concretamente, será uma comédia romântica desportiva que se passa durante os Jogos Olímpicos de Inverno.

Em alta em Hollywood graças ao sucesso recente de "Pecadores", Hailee Steinfeld vai ser uma esquiadora sistematicamente subvalorizada que vai chocar de frente com uma lenda do hóquei que sistematicamente se prejudica a si próprio, papel de Miles Teller.

Ambos estão num momento decisivo das carreiras e enquanto navegam pelo amor e a redenção em plena Aldeia Olímpica, a ligação inesperada, diz a descrição oficial da história, ameaça a oportunidade de ela ganhar uma medalha e de ele conseguir concretizar o seu regresso.

Com Teller como um dos produtores, a realização será de Paul Downs Colaizzo, que em 2019 já fez outra comédia desportiva, "Brittany Runs a Marathon" (inédita em Portugal).

Não são conhecidas datas de produção ou estreia.