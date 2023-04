A Disney revelou o novo trailer de "Indiana Jones e o Marcador do Destino" e confirmou que é a última aparição de Harrison Ford como o mais famoso aventureiro da história do cinema.

No comunicado oficial, o estúdio descreve o quinto filme como "a aventura final do Indiana Jones de Harrison Ford".

James Mangold, que substituiu Steven Spielberg como realizador, também reforçou esta posição no seu comunicado: "Os meus lendários colaboradores e eu estamos muito entusiasmados por partilhar uma nova e aventura final de Indiana Jones com vocês".

TRAILER LEGENDADO.



Formalmente, os detalhes da história continuam a ser divulgados, mas o novo filme decorre em 1969, com a corrida espacial em pano de fundo e Indiana Jones à beira da reforma e "desconfortável" com o governo dos EUA, no seu desespero para derrotar a União Soviética na competição para chegar à Lua, a recrutar antigos nazis, os seus inimigos da Segunda Guerra Mundial.

Existe também um prólogo em 1944 (com Ford rejuvenescido graças à tecnologia) que apresenta Jurgen Voller (Mads Mikkelsen), o antigo nazi décadas depois a trabalhar na NASA, onde continua a querer tornar o mundo um lugar melhor... de acordo com as suas convicções.

As novas imagens também revelam mais de Phoebe Waller-Bridge como Helena Shaw, afilhada de Indy, e Antonio Banderas como Renaldo, um amigo de Indy, e o regresso de John Rhys-Davies como Sallah, este um amigo de longa data e outras aventuras do arqueólogo.

A estreia nos cinemas está anunciada para 30 de junho.