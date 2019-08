"Quase dois terços do romance estão escritos. É uma mescla de 'prequela' de 'Heat' e de continuação do filme", declarou agora o cineasta de 76 anos.

"Na verdade, é sobre tudo que acontece antes e depois do filme", explica.

Ao ser questionado sobre se pensa adaptar o livro para o cinema, Mann responde: "Com certeza!", antes de acrescentar que também poderia transformar a história numa série de televisão.

"Prefiro um filme, mas tudo muda tanto e tão rapidamente que nunca se sabe", completou.

O realizador escreve o livro em colaboração com o autor Reed Coleman e deve ser publicado no ano que vem.

Os dois atores na icónica cena de "Heat" que os juntou pela primeira vez no cinema

A história seguirá, entre outros elementos, a juventude na prisão de Neil McCauley, o ladrão interpretado por Robert De Niro, e a infância do seu cúmplice Chris Shiherlis, papel de Val Kilmer no filme de 1995.

O livro também abordará o passado de Vincent Hanna, o polícia interpretado por Al Pacino.

"Havia tantos detalhes. A pergunta sempre foi: 'como fazer uma sequela?'. Assim, tivemos a ideia de fazer a continuação e, ao mesmo tempo, a 'prequela'", explica Mann.

"Heat - Cidade ob Pressão" foi um moderado sucesso comercial e convenceu principalmente a crítica. Muito elogiado pela sua fotografia e as longas cenas de ação, a longa-metragem deixou uma importante marca para muitos realizadores e cinéfilos.

Para muitos, "Heat" deve a sua fama por juntar Robert De Niro e Al Pacino pela primeira vez na mesma cena, o agora lendário encontro de tréguas num café.

Em 1974, os dois integraram o elenco de "O Padrinho, Parte II", mas não partilhavam qualquer cena, pois De Niro interpretava o jovem Vito Corleone, e Al Pacino, o seu filho Michael, que passou a comandar a família após a morte do pai.

A dupla lendária voltará a ser vista no próximo filme do diretor Martin Scorsese, "O Irlandês", lançado em novembro pela Netflix. E Mann não esconde a vontade de ver o resultado.

"Quem imagina o que acontece [com os dois juntos], engana-se. Pensam que atores de primeira linha são criaturas exóticas, complicadas. Mas eles são o contrário", elogiou.

"É um sonho trabalhar com atores com fortes personalidades artísticas, que são realmente talentosos para o que fazem e confiam em si mesmos", declara Mann, que não revela se conta com os dois atores septuagenários para a segunda parte de "Heat".

Triângulo de ouro

Michael Mann (à direita) com o realizador Taylor Hackford a 28 de agosto

O realizador, entrevistado pela AFP à margem do anúncio da programação do festival de cinema francês de Los Angeles, Colcoa, revela que tem vários projetos em mente.

O mais avançado é uma série de TV ambientada na Guerra do Vietnme, que se concentrará na batalha de Hué, durante a ofensiva do Tet em 1968.

"Vai durar entre sete e nove horas. Não é um documentário. Será um drama muito subjetivo que mostrará as coisas de vários pontos de vista distintos", explica Mann.

O cineasta também trabalha num roteiro inspirado em factos ocorridos nos anos 1980 no Sudeste Asiático, no Triângulo de Ouro, território dos traficantes de ópio.

Mann e o argumentista Eric Roth também escreveram um western inspirado no chefe comanche Quanah Parker e na sua história extraordinária no fim do século XIX.

O filme, com o título "Comanche", contará a história do guerreiro mestiço, metade branco, metade ameríndio, "que tenta libertar a sua mãe", uma branca criada e adotada por comanches desde os dez anos e roubada pelos ocidentais quando se tornou adulta.